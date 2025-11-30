Куди зникає "слякоть" в українській мові: маємо кілька яскравих варіантів

Для кожної погоди та природних явищ українська мова має своє позначення – і часом не одне. А тому не варто послуговуватися суржиком чи росіянізмами.

Яким словом замінити росіянізм "слякоть", розповідає 24 Канал, посилаючись на Slovnyk.me.

Чи є в українській мові слово "слякоть"?

Типова для дощової погоди чи талого снігу ситуація – "слякоть" під ногами. Та чи є таке слово в українських словниках?

Можна зустріти пояснення, що воно подається як – "розмовне, рідкісне". У Словнику української мови (СУМ-11) подається форма "слякота", яка означає те саме, що й "сльота" – тобто неприємна погода з дощем, мокрим снігом, багнюкою.

Втім, зважаючи на зміни, слово "слякоть" вважається суржиковим, тому правильніше вживати "сльота" чи інші народні назви. Ці питомі слова звучать милозвучно й образно:

Сльота – основний літературний відповідник.

Мокрінь – слово позначає вологу, багнюку.

Хляпавка / ляпавиця – передають відчуття мокрого снігу, що розкисає під ногами.

Моква.

Ляпотнява.

Кожне слово має свою емоційну барву – від сумного до грайливого й навіть трохи комічного – хляпавка.

У переносному значенні "слякота" може означати щось нікчемне, жалюгідне, "мерзенних людей" – зневажлива оцінка ситуації, вчинку чи ситуації.

Ось такі деталі правильного вживання слова. Уникайте суржику і говоріть українською!