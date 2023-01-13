Які стипендії отримуватимуть діти загиблих захисників України: уряд погодив зміни

Уряд України врегулював процедуру надання соціальних стипендій студентам (курсантам) коледжів та вишів, які є дітьми загиблих, померлих та зниклих безвісти захисників України. Також удосконалив порядок призначення та отримання цих виплат.

Про врегулювання механізму надання соцстипендій у межах постанови Кабміну від 16 грудня 2022 року повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Також розповів, що робити таким студентам, якщо право на отримання виплат щодо них порушили.

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Хто має право на соціальну стипендію

Отримати ці виплати можуть студенти (курсанти), які вчаться на безоплатній формі у коледжах на денній та дуальній формі, а також у державних вишах на денній формі навчання. Зокрема:

особи у віці 18 – 23 років, які під час навчання у виші залишилися без батьків, котрі захищали Україну;

особи, які постраждали під час Революції Гідності;

учасники бойових дій та їхні діти, які до 23 років закінчать виш;

діти, чий батько чи мати загинули чи померли під час або через масові акції громадянського протесту;

діти-переселенці;

діти загиблих, померлих чи пропалих безвісти учасників Революції Гідності, бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни захисників України, якщо закінчать виш до 23 років;

діти, які проживають на лінії зіткнення.

Із детальним переліком можна ознайомитися за посиланням.

Як отримати соцстипендію

Аби отримати соціальні виплати, студент має звернутися до свого ВНЗ із відповідною заявою. При цьому вказати:

прізвище, ім'я та по батькові;

число, місяць, рік народження;

місце проживання;

серію та номер українського паспорта;

ідентифікаційний код;

номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, якщо є;

ким і коли виданий студентський квиток;

підставу для отримання соцстипендії.

Виплату цих стипендій здійснюють місцеві органи соцзахисту через виші на підставі відповідних документів.

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Скільки отримуватимуть студенти

Інформацію щодо розмірів стипендій можна знайти на сайті МОН за посиланням. Також про те, яку стипендію отримуватимуть студенти коледжів та вишів, дивіться нижче.

Розмір соцстипендій студентів коледжів / МОН



Розмір соцстипендій студентів вишів / МОН

Що робити, якщо ваше право на стипендію порушили

Якщо ваше право на отримання соцстипендії порушили, ви можете звернутися до очільника ВНЗ, Міносвіти або Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також до суду.