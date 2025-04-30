30 квітня, 17:53
Соціальні пільги та гарантії військовослужбовців віком від 18 до 25 років пропонують посилити
Основні тези
- Уряд пропонує посилити соціальні пільги для військовослужбовців віком 18-25 років.
- Зміни до законів передбачають гарантії на навчання без відриву від служби та збереження місця навчання і стипендії для військовослужбовців.
Урядовці пропонують посилити соціальні пільги та гарантії військовослужбовців віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації, на особливий період. При цьому нардепи мають погодити відповідні зміни до законів.
Мовиться про зміни до законів України "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про вищу освіту", "Про освіту" та "Про фахову передвищу освіту". Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення постійного представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
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