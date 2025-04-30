Соціальні пільги та гарантії військовослужбовців віком від 18 до 25 років пропонують посилити

Урядовці пропонують посилити соціальні пільги та гарантії військовослужбовців віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації, на особливий період. При цьому нардепи мають погодити відповідні зміни до законів.

Мовиться про зміни до законів України "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про вищу освіту", "Про освіту" та "Про фахову передвищу освіту". Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення постійного представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Дивіться також НАТО розпочинає інституційний аудит системи військової освіти в Україні

Соціальні пільги військовослужбовців віком від 18 до 25 років можуть посилити

Уряд вже зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань освіти військовослужбовців віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації, на особливий період".

Так, нардепам пропонують погодити зміни до таких законів: