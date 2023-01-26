Викладача Талашка звинуватили у домаганні до студенток: поліція здивувала рішенням
Джерело:Interfax
У Нацполіції повідомили результати справи ексвикладача Київського національного університету театру, кіно та телебачення ім. І. Карпенка-Карого Володимира Талашка. Його звинувачували у домаганні до студенток.
Правоохоронці доказів не знайшли. Таку відповідь надали у Нацполіції на запит.
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Які результати справи Талашка про домагання до студенток
У поліції повідомили, що до Шевченківського управління поліції Києва справді надходили звернення щодо фактів можливих випадків сексуальних домагань у вказаному університеті. Їх внесли до журналу про кримінальні правопорушення.
Однак київські правоохоронці не встановили обставин, які можуть підтвердити скоєння кримінального правопорушення". Тож справу до Єдиного реєстру досудового розслідування не вносили.
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Що відомо про секс-скандал навколо Талашка
- На початку серпня 2021 року у мережі з'явилися скандальні історії студенток та абітурієнток Карпенка-Карого. У них дівчата розповідали про неприпустиму поведінку 75 – річного відомого актора та викладача Володимира Талашка й звинуватили його в сексуальних домаганнях. Чоловік запрошував дівчат до себе додому нібито на фотосесії, але там він змушував їх роздягатися й пропонував сексуальні стосунки.
- Володимир Талашко відкинув усі звинувачення. Він заявив, що нібито не пам'ятає, щоб спілкувався зі студентками чи абітурієнтками університету на інтимні теми.
- 17 – річна абітурієнтка Марія Смирнова-Матрос також була жертвою домагань актора. Про це вона розповіла через 14 років. Дівчина розповіла, що викладач зґвалтував її попри те, що був другом сім'ї.
- Жертв домагань викладача підтримали журналістка Яніна Соколова та зірка "Скаженого весілля" Поліна Василина.
- Тоді 75 – річний актор Володимир Талашко написав заяву на звільнення за особистим бажанням.