Лісовий назвав одне із ключових завдань МОН у сфері середньої освіти
Джерело:Osvita.ua
Міносвіти України прагне визначити найефективнішу модель профільної середньої освіти. Це є одним із ключових завдань міністерства.
Про це розповів очільник Міносвіти Оксен Лісовий під час міжнародного семінару. Нова модель профільної середньої освіти у нашій державі має запрацювати з 2027 року.
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Лісовий назвав одне із ключових завдань у сфері середньої освіти
Саме 2027 року перший потік учнів Нової української школи перейде в 10 клас. Тоді ж запустять і реформу профільної середньої освіти.
Лісовий при цьому наголосив, що реформа НУШ посідає центральне місце в освітній стратегії нашої держави.
Ми прагнемо створити систему освіти, зосереджену на особистості дитини й розвитку компетентностей, які допоможуть досягти успіху в XXI столітті,
– наголосив очільник МОН.
І додав, що це передбачає не лише академічні знання, а й розвиток критичного мислення, креативності, комунікації та співпраці.
Саме тому одним із ключових завдань МОН є визначення найефективнішої та гнучкої моделі профільної середньої освіти, уточнив міністр.
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Чому система профільної освіти у школі працює неналежно
- Заступник Лісового Андрій Сташків заявив, що на сьогодні старшокласники можуть обирати профілі у школі, але система працює неналежно.
- Ситуацію має змінити реформа профільної середньої освіти у 2027 році.
- Учні у її межах зможуть обирати профілі навчання та курси і предмети поза межами профілю.