У МОН назвали головні цінності реформи профільної середньої освіти

В Україні триває робота над розробленням Стратегії реформи профільної середньої освіти. Реформа має стратувати 2027 року.

Упровадження профільної середньої освіти передбачає створення мережі закладів профільної середньої освіти, оновлення освітньої інфраструктури, розробку нового сучасного змісту освіти, запровадження нової моделі організації освітнього процесу посилення кадрового потенціалу. Робота над аналітичним етапом розроблення стратегії тривала 8 місяців за участі 400 експертів, зазначає Освіта 24.

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Перший заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець зазначив, що реформа профільної середньої освіти закладає основи довгострокових змін у нашому суспільстві та є важливою умовою для відновлення країни після Перемоги.

Ця реформа й про те, як буде формуватися наше суспільство, якими особистостями стануть учні. Це все закладатиметься під час навчання у профільній школі. І наше завдання – забезпечити сталість змін, підготувати систему освіти до її наступних етапів,

– вважає посадовець.

Валентина Полторак, менеджерка Проєкту DECIDE, каже, що створення якісної та доступної профільної середньої освіти може сприяти поверненню дітей з-за кордону.

На сьогодні у 4 – 6 класах навчаються 1,2 мільйона осіб. Саме ці діти у 2027 – 2030 роках будуть вчитися в ліцеях академічного чи професійного спрямування. Іншим викликом, за словами експертів, є підвищення престижу майбутніх професійних ліцеїв.

Наступний етап розробки Стратегії впровадження реформи профільної середньої освіти розпочнеться з громадських обговорень у регіонах України.