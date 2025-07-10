Освітній омбудсмен відверто розповіла про масштаби виїзду старшокласників за кордон

З України виїжджає чимала кількість старшокласників. При цьому як хлопців, так і дівчат.

Тож держава повинна виробити спеціальну політику щодо повернення біженців. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву пані освітнього омбудсмена Надії Лещик Укрінформу.

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З України виїжджають старшокласники

Лещик зазначила: директори та вчителі розповідають, що кількість одинадцятикласників, які здобувають освіту очно, знижується протягом року. Частина школярів переводиться на дистанційне навчання і виїжджає за кордон, де адаптовуються до життя в іншій країні.

Освітній омбудсмен каже: діти разом із батьками покидають країну, зокрема, через безпекове питання. Ще одним тривожним для них чинником є інформація про можливість зниження мобілізаційного віку у країні.

Інколи дивишся на дітей за кордоном і бачиш, що вони не завжди можуть там адаптуватися, є проблеми. Їм було б краще тут. Але ми мусимо говорити про те, що змусить їх повернутися,

– зазначає Лещик.

Відповідно до опитування Уповноваженого з прав людини, поверненню біженців в Україні сприяє наявність житла, роботи та родичів. Також чимало батьків вважає, що важливі перспективи освітньої сфери.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Що важливо, відтік кваліфікованих випускників може спричинити дефіцит фахівців, зокрема технічних, і підірвати потенціал країни.