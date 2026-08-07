Стартувало подання заяв від вступників у магістратуру
В Україні триває вступна кампанія 2026 року. 7 серпня стартувало приймання заяв від абітурієнтів, які вступають на навчання у магістратуру.
Про це інформує Osvita.ua. Подати заяви треба онлайн через електронні кабінети до 22 серпня.
Як триває процес подання заяв до магістратури
Вступники в магістратуру можуть подати до 5 заяв на бюджет. На контракт – також до 5 заяв.
Кожній заяві на бюджет і на контракт вступник має надати пріоритетність від 1 до 10. Пріоритетність – це черговість заяв, за якою їх розглядатимуть при вступі.
Важливо! Визначену пріоритетність заяв змінити не можна. Водночас вступник може скасувати заяву з пріоритетністю.
Слідкувати за цьогорічними рейтингами вступники можуть на сайті Вступ.ОСВІТА.UA. Інформація оновлюється тричі на добу.
Формування рейтингових списків вступників і надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права навчатися на бюджеті або на контракті відбудеться не пізніше ніж 25 серпня.
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування до 18:00 28 серпня.
Який графік вступної кампанії у 2026 році
На магістратуру:
|26 червня – 14 липня
|Основна сесія ЄВІ / ЄФВВ
|24 – 28 серпня
|Додаткова сесія ЄВІ / ЄФВВ
|1 липня
|Старт реєстрації електронних кабінетів
|1 – 27 липня (18:00)
|Реєстрація на участь у співбесіді, фахових випробовуваннях на бюджет і на контракт
|1 липня – 17 серпня (о 18:00)
|Реєстрація на участь у співбесіді, фахових випробовуваннях лише на контракт
|28 липня – 7 серпня
|Співбесіди (замість ЄВВ, ЄФВВ), фахові випробовування на бюджет і на контракт
|28 липня – 20 серпня
|Співбесіди (замість ЄВВ, ЄФВВ), фахові випробовування лише на контракт
|7 – 22 серпня (18:00)
|Подання на вступ на магістратуру
|Не пізніше за 25 серпня
|Оприлюднення списків рекомендованих до зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом)
|До 28 серпня (о 18:00)
|Підтвердження вибору місця навчання на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом)
|29 серпня
|Зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом)
|З 30 серпня
|Надання рекомендацій на контракт
|До 7 вересня
|Переведення на вакантні місця бюджету
|До 14 вересня
|Зарахування на контракт
|15 вересня – 15 жовтня
|Додатковий набір на контракт відповідно до Правил прийому ЗВО
|15 жовтня
|Завершення роботи електронних кабінетів
Раніше ми розповідали, які правила конкурсного відбору та зарахування на магістратуру у 2026 році.