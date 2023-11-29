Ніколи не задавайте питань: чому так казати не можна
29 листопада 2023, 22:40Читать новость на русском
Українці часто можуть вживати помилкові фрази. Причому навіть не помічаючи цього.
Іноді краяни просто можуть вжити не той синонім. А фраза натомість – набути іншого значення або й взагалі стати некоректною, зазначає Освіта 24.
Дивіться також Як українською назвати баклажан: цікаві варіанти
Питання ставлять чи задають
Так, часто з уст українців можна почути фразу "задавати питання". Однак так казати не варто.
Правильно – "ставити питання" або "питати".
Задавати вашій дитині можуть домашнє завдання у школі.
Тож запам'ятайте цю сполуку слів та краще вчіться на чужих помилках.
Дивіться також Типова помилка: як сказати правильно – здобути освіту чи отримати
Здобути освіту чи отримати
- Раніше ми також повідомляли, що правильно казати "здобув" освіту, а не отримав.
- Натомість досвід набувають.
- Зауважте також, що слова "одержувати" і "отримувати" – синоніми. Але одержувати чи отримувати можна лише конкретну річ.
- Якщо розповідаєте про отримання чогось абстрактного, варто вживати слова "здобути" або "набути".