Іноді краяни просто можуть вжити не той синонім. А фраза натомість – набути іншого значення або й взагалі стати некоректною, зазначає Освіта 24.

Дивіться також Як українською назвати баклажан: цікаві варіанти

Питання ставлять чи задають

Так, часто з уст українців можна почути фразу "задавати питання". Однак так казати не варто.

Правильно – "ставити питання" або "питати".

Задавати вашій дитині можуть домашнє завдання у школі.

Тож запам'ятайте цю сполуку слів та краще вчіться на чужих помилках.

Дивіться також Типова помилка: як сказати правильно – здобути освіту чи отримати

Здобути освіту чи отримати