Иногда жители просто могут употребить не тот синоним. А фраза вместо этого – приобрести иное значение или вообще стать некорректной, отмечает Образование 24.

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Вопросы ставят или задают

Так, часто из уст украинцев можно услышать фразу "задавати питання". Однако так говорить не стоит.

Правильно – "ставити питання" (укр.) или "питати".

Задавать вашему ребенку могут домашнее задание в школе.

Так что запомните это соединение слов и лучше учитесь на чужих ошибках.

Смотрите также Типичная ошибка: как сказать правильно – получить (укр. здобути) образование или получить (укр. отримати)

Получить (укр. здобути) образование или получить (укр. отримати)

  • Ранее мы также сообщали, что правильно говорить "здобув" освіту, а не отримав" (укр.).
  • Вместо этого опыт приобретают (укр. досвід набувають).
  • Заметьте также, что слова "одержувати" и "отримувати" (укр.) – синонимы. Но "одержувати" или "отримувати" можно только конкретную вещь.
  • Если рассказываете о получении чего-то абстрактного, следует употреблять слова "здобути" или "набути" (укр.).