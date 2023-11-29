Иногда жители просто могут употребить не тот синоним. А фраза вместо этого – приобрести иное значение или вообще стать некорректной, отмечает Образование 24.

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Вопросы ставят или задают

Так, часто из уст украинцев можно услышать фразу "задавати питання". Однако так говорить не стоит.

Правильно – "ставити питання" (укр.) или "питати".

Задавать вашему ребенку могут домашнее задание в школе.

Так что запомните это соединение слов и лучше учитесь на чужих ошибках.

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Получить (укр. здобути) образование или получить (укр. отримати)