Будуть зміни: хто зі студентів отримуватиме стипендію у 2024 році
У сфері вищої освіти у 2024 році відбудеться чимало змін. Готуватися до них варто як студентам, так і викладачам.
Зокрема, Міносвіти змінить алгоритм нарахування стипендій. Деталі розповідає Освіта 24.
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Як нараховуватимуть стипендію студентам у 2024 році
Не так давно заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький заявив, що стипендію у вишах України надаватимуть "обраним".
Посадовець при цьому повідомив, що Міносвіти планує змінити принцип нарахування стипендії студентам.
Винницький заявив, що 2 тисячі гривень стипендії, які отримують вже з 2024 року здобувачі вищої освіти, – це популізм.
Так, стипендії планують виплачувати тим майбутнім фахівцям, які здобувають освіту на спеціальностях, що держава замовляє і кому вона покриває 100% навчання. При цьому тим, хто погодиться на перше гарантоване місце роботи й потребує цієї стипендії.
Також у Міносвіти анонсували, що розмір стипендії збільшать.
Окремо МОН думає над тим, чи скасувати виплати тим студентам, які виїхали за кордон.Більше про масштабні зміни у вищій освіті, які планують втілити у життя у 2024 році, а також про мобілізацію студентів читайте в освітніх Прогнозах 24 Каналу.