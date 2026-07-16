Цей виш України пропонує найвищу стипендію вступникам
Київська школа економіки пропонує абітурієнтам можливість отримати найвищу стипендію у нашій державі. Сума допомоги – тисяча доларів щомісяця.
Однак отримати її зможуть далеко не всі. Деталі повідомили у виші.
Хто може претендувати на стипендію
У виші розповіли, саме студенти освітньої програми "Фізична математика" Київської школи економіки мають можливість отримувати таку стипендію. На неї можуть претендувати:
переможці у Всеукраїнській учнівській олімпіаді І–ІІІ ступенів з фізики, математики, інформатики, інформаційних технологій, астрономії;
вступники, які отримали 180+ балів з математики або фізики на НМТ.
KSE також надає найвищу стипендію в Україні – 1000$ для учасників Міжнародних олімпіад з математики, фізики та астрономії.
Цікаво! Якщо учасник НМТ у 2026 році набирає із кожного предмета понад 185 балів та вступає в український виш, він може отримувати щомісяця 10 тисяч гривень стипендії.
Куди хоче вступати один із найкращих учасників НМТ 2026 року
- У червні завершилася основна сесія національного мультитесту у 2026 році. Максимальні 800 балів змогли набрати лише два учасники.
- Один із них – випускник львівського ліцею "Гроно" Юрій Гащук. Інший – учень із Чернігівщини Іван Прудько.
- У коментарі Суспільному Прудько розповів, що складав НТМ з української мови, математики, історії України та географії. Каже, що не очікував такого результату.
- Хлопець також зізнався, що планує вступати до вишу. Поки обрав KSE (Київській школі економіки).