Талановитим учням в Україні виплачуватимуть щомісячну стипендію

12 листопада 2023, 14:39
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Джерело:

Міносвіти України

Учні загальноосвітніх шкіл в Україні можуть отримувати стипендії імені Тараса Шевченка. Їх призначають на рік. 

Таке рішення ухвалив уряд. Проєкт указу щорічно вносять на розгляд Президента України.

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Школярі можуть отримати стипендію імені Тараса Шевченка 

Так, цьогоріч стипендії імені Тараса Шевченка призначили десяти талановитим учням – переможцям IV етапу XXХІV Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2022 – 2023 навчального року. 

Міносвіти України щомісяця фінансуватиме зазначену стипендію за кошти бюджету. 

Стипендії імені Тараса Шевченка призначають на рік – починаючи з 1 вересня кожного року. 

Кандидатури на здобуття стипендій подає МОН до Кабінету міністрів до 1 червня кожного року.

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Як отримати стипендію

Вищезгадану стипендію отримують учні за особливі успіхи й досягнення у вивченні української мови та літератури. 

МОН при цьому готує дипломи, які у мирний час вручають стипендіатам у їхніх школах під час святкування Дня знань. Виплачують щомісяця за місцем навчання. 

Якщо стипендіат вступає до вишу, стипендію йому виплачують до завершення строку, на який її призначили. 

Гроші виплачуватимуть у межах програми "Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки й техніки, стипендії переможцям Міжнародних конкурсів". Програма передбачає загалом 326 400 гривень. 

Отже, кожен учень-стипендіат отримуватиме щомісяця 2 720 гривень, уточнює РБК-Україна.

Зауважимо, 10 учнів вже отримуватимуть стипендії від Президента України. 

Автор: Марія Волошин