Талановитим учням в Україні виплачуватимуть щомісячну стипендію

Учні загальноосвітніх шкіл в Україні можуть отримувати стипендії імені Тараса Шевченка. Їх призначають на рік.

Таке рішення ухвалив уряд. Проєкт указу щорічно вносять на розгляд Президента України.

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Школярі можуть отримати стипендію імені Тараса Шевченка

Так, цьогоріч стипендії імені Тараса Шевченка призначили десяти талановитим учням – переможцям IV етапу XXХІV Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2022 – 2023 навчального року.

Міносвіти України щомісяця фінансуватиме зазначену стипендію за кошти бюджету.

Стипендії імені Тараса Шевченка призначають на рік – починаючи з 1 вересня кожного року.

Кандидатури на здобуття стипендій подає МОН до Кабінету міністрів до 1 червня кожного року.

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Як отримати стипендію

Вищезгадану стипендію отримують учні за особливі успіхи й досягнення у вивченні української мови та літератури.

МОН при цьому готує дипломи, які у мирний час вручають стипендіатам у їхніх школах під час святкування Дня знань. Виплачують щомісяця за місцем навчання.

Якщо стипендіат вступає до вишу, стипендію йому виплачують до завершення строку, на який її призначили.

Гроші виплачуватимуть у межах програми "Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки й техніки, стипендії переможцям Міжнародних конкурсів". Програма передбачає загалом 326 400 гривень.

Отже, кожен учень-стипендіат отримуватиме щомісяця 2 720 гривень, уточнює РБК-Україна.

Зауважимо, 10 учнів вже отримуватимуть стипендії від Президента України.