Мінфін хоче скоротити кількість студентів, які отримують стипендію: що каже МОН

27 листопада 2023, 20:18
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Джерело:

Osvita.ua

У Міністерстві фінансів наполягають на скороченні кількості студентів, які повинні отримувати стипендії. Де-факто цьогоріч середньорічний показник таких здобувачів освіти уже зменшився.

Про це повідомили в Міносвіти у відповідь на звернення нардепки Юлії Гришиної щодо стану стипендіального забезпечення у вишах України. Наразі кількість студентів, які мають отримувати стипендії від держави, повинна становити 40 – 45% від фактичної кількості студентів-бюджетників денної форми навчання. 

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Мінфін хоче скоротити кількість студентів, які отримують стипендію

Однак у 2023 році середньорічний показник студентів-стипендіатів зменшився і становить 32%.

У МОН кажуть, що частка студентів, які мають право на стипендію, залежить від наявних коштів, передбачених у державній казні на такі потреби. 

Через скорочені видатки держбюджету за бюджетними програмами Мінфін наполягає на зменшенні кількості студентів, які мають отримувати стипендії надалі. 

Міносвіти ж переконане, що це питання потребує виваженого підходу і відтермінування у часі. У МОН кажуть, що ухвалення такого рішення може отримати негативний відгук серед студентів та у суспільстві загалом. 

 


Відповідь Міносвіти на звернення нардепки Юлії Гришиної / скриншот документа 

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Що раніше казали у Міносвіти про стипендії студентів

  • Очільник Міносвіти Оксен Лісовий заявив, що стипендії найкращим студентам в Україні можуть підвищити.

  • Відповідне доручення дав президент.

  • Гроші на це у бюджеті на наступний рік передбачили.

  • Міністр освіти уточнив, що у Бюджеті-2024 збільшують фінансування на стипендії на понад 500 мільйонів гривень.

  • Натомість заступник Лісового Михайло Винницький заявив, що тим студентам, які виїхали за кордон, можуть скасувати виплату стипендій.

Автор: Марія Волошин