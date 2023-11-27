Про це повідомили в Міносвіти у відповідь на звернення нардепки Юлії Гришиної щодо стану стипендіального забезпечення у вишах України. Наразі кількість студентів, які мають отримувати стипендії від держави, повинна становити 40 – 45% від фактичної кількості студентів-бюджетників денної форми навчання.
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Мінфін хоче скоротити кількість студентів, які отримують стипендію
Однак у 2023 році середньорічний показник студентів-стипендіатів зменшився і становить 32%.
У МОН кажуть, що частка студентів, які мають право на стипендію, залежить від наявних коштів, передбачених у державній казні на такі потреби.
Через скорочені видатки держбюджету за бюджетними програмами Мінфін наполягає на зменшенні кількості студентів, які мають отримувати стипендії надалі.
Міносвіти ж переконане, що це питання потребує виваженого підходу і відтермінування у часі. У МОН кажуть, що ухвалення такого рішення може отримати негативний відгук серед студентів та у суспільстві загалом.
Відповідь Міносвіти на звернення нардепки Юлії Гришиної / скриншот документа
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Що раніше казали у Міносвіти про стипендії студентів
Очільник Міносвіти Оксен Лісовий заявив, що стипендії найкращим студентам в Україні можуть підвищити.
Відповідне доручення дав президент.
Гроші на це у бюджеті на наступний рік передбачили.
Міністр освіти уточнив, що у Бюджеті-2024 збільшують фінансування на стипендії на понад 500 мільйонів гривень.
Натомість заступник Лісового Михайло Винницький заявив, що тим студентам, які виїхали за кордон, можуть скасувати виплату стипендій.