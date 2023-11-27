Про це повідомили в Міносвіти у відповідь на звернення нардепки Юлії Гришиної щодо стану стипендіального забезпечення у вишах України. Наразі кількість студентів, які мають отримувати стипендії від держави, повинна становити 40 – 45% від фактичної кількості студентів-бюджетників денної форми навчання.

Дивіться також Стипендії студентам в Україні можуть підвищити

Мінфін хоче скоротити кількість студентів, які отримують стипендію

Однак у 2023 році середньорічний показник студентів-стипендіатів зменшився і становить 32%.

У МОН кажуть, що частка студентів, які мають право на стипендію, залежить від наявних коштів, передбачених у державній казні на такі потреби.

Через скорочені видатки держбюджету за бюджетними програмами Мінфін наполягає на зменшенні кількості студентів, які мають отримувати стипендії надалі.

Міносвіти ж переконане, що це питання потребує виваженого підходу і відтермінування у часі. У МОН кажуть, що ухвалення такого рішення може отримати негативний відгук серед студентів та у суспільстві загалом.



Відповідь Міносвіти на звернення нардепки Юлії Гришиної / скриншот документа

Дивіться також Можуть скасувати стипендії студентам, які виїхали за кордон, – заступник міністра

Що раніше казали у Міносвіти про стипендії студентів