Українці можуть отримати стипендії на навчання у Словаччині

Уряд Словацької Республіки готовий надати українцям стипендії на 2025/26 навчальний рік. Таку можливість отримають 46 осіб.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. З них 15 стипендій – для студентів на навчання за освітнім ступенем бакалавр / магістр (строк навчання від 1 до 10 місяців).

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Хто може отримати стипендії на навчання у Словаччині

Ще 6 стипендій призначили для студентів 5 курсу Ужгородського національного університету кафедри словацької філології, які навчаються на вчителів словацької мови та літератури (максимальний строк навчання 1 семестр (5 місяців) для особи).

Також це 15 стипендій на навчання або проведення науково-дослідних робіт для аспірантів та на викладання лекцій або проведення науково-дослідних робіт для викладачів вишів або дослідників (термін від 1 до 10 місяців для особи).

Окрім того, можна отримати 10 стипендій на навчання в літній школі з вивчення словацької мови та культури у серпні 2025 року.

Перелік необхідних документів та інші деталі розміщено на сайті Міністерства освіти, досліджень, розвитку та молоді Словацької Республіки.

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Консультації з питань стипендій можна отримати за телефоном (044) 481-32-77.

Подати документи можна до 1 квітня 2025 року включно.