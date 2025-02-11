Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Из них 15 стипендий – для студентов на обучение по образовательной степени бакалавр / магистр (срок обучения от 1 до 10 месяцев).

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Кто может получить стипендии на обучение в Словакии

Еще 6 стипендий назначили для студентов 5 курса Ужгородского национального университета кафедры словацкой филологии, которые учатся на учителей словацкого языка и литературы (максимальный срок обучения 1 семестр (5 месяцев) для человека).

Также это 15 стипендий на обучение или проведение научно-исследовательских работ для аспирантов и на преподавание лекций или проведение научно-исследовательских работ для преподавателей вузов или исследователей (срок от 1 до 10 месяцев для человека).

Кроме того, можно получить 10 стипендий на обучение в летней школе по изучению словацкого языка и культуры в августе 2025 года.

Перечень необходимых документов и другие детали размещены на сайте Министерства образования, исследований, развития и молодежи Словацкой Республики.

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Консультации по вопросам стипендий можно получить по телефону (044) 481-32-77.

Подать документы можно до 1 апреля 2025 года включительно.