Студентам удвічі підвищать стипендії

В Україні зростуть розміри академічних та іменних стипендій для студентів. Підвищення відбудеться з вересня.

Про це поінформували на Урядовому порталі. На цю мету у бюджеті заклали значну суму коштів.

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Наскільки зростуть стипендії?

В уряду нагадують, що у Держбюджеті на цей рік передбачили 6,6 мільярда гривень на виплату академічних та іменних стипендій студентам закладів освіти. Це на 1,2 мільярда гривень більше ніж торік.

Підвищення відбудеться з нового навчального року.

Виші

Студенти університетів отримуватимуть такі підвищені стипендії:

стипендія Президента України зросте з 10 000 гривень до 20 000 гривень на місяць;

стипендія Верховної Ради України – з 4 400 гривень до 8 800 гривень;

стипендія Кабінету Міністрів України – з 4 000 гривень до 8 000 гривень;

мінімальна академічна стипендія – з 2 000 гривень до 4 000 гривень;

підвищена академічна (за особливі успіхи) – з 2 910 гривень до 5 820 гривень;

стипендія за галузевим принципом – з 2 550 гривень до 5 100 гривень;

стипендія за галузевим принципом (підвищена) – з 3 710 гривень до 7 420 гривень.

Коледжі

Студенти коледжів отримуватимуть такі стипендії:

стипендія Президента України зросте з 7 600 гривень до 15 200 гривень;

стипендія Верховної Ради України – з 3 320 гривень до 6 640 гривень;

мінімальна академічна стипендія – з 1 510 гривень до 3 020 гривень;

підвищена академічна (за особливі успіхи) – з 2 197 гривень до 4 394 гривень;

стипендія за галузевим принципом – з 1 930 гривень до 3 860 гривень;

стипендія за галузевим принципом (підвищена) – з 2 809 гривень до 5 618 гривень.

Додамо також, що уряд врегулював порядок виплат для студентів приватних вишів. З нового навчального року вони отримуватимуть стипендії теж.