Не "столбняк": в українській мові ця хвороба має іншу назву
Українська мова має свою термінологію та свої усталені назви. Та через тривалий вплив російської мови ми часто знаємо лише російський варіант.
Як називати українською хворобу "столбняк", розповідаємо з посиланням на пояснення СУМ-11.
Дивіться також Булавка чи шпилька: котре слово правильне в українській мові
Як українською – "столбняк"?
Мова – це не лише засіб спілкування, а й відображення нашої культури та наукової традиції. Коли ми бездумно переносимо чужі слова, ми втрачаємо власну термінологію, яка формувалася століттями.
Одним із таких прикладів є слово "столбняк", яке часто можна почути у побуті чи навіть у медичному контексті. Наголосимо, що українська мова має свою термінологію, зокрема медичну. І як хвороба "столбняк" називається – "правець".
У Словнику української мови (СУМ-20) та медичній термінології зафіксовано лише правець. Це офіційна назва хвороби, яка відповідає міжнародному терміну tetanus. Його зустрінемо і в Словнику медичних термінів.
- Праве́ць – гостре інфекційне захворювання, що характеризується корчами. А спричинюється мікробом, який проникає в організм через рани, подряпини, порізи та інше. Його ще називають – "хворобою подряпин". На щастя, сьогодні маємо вакцину від цієї хвороби.
Латинська ж назва – tetanus, що походить від грецького τέτανος – "розтягнутий", через характерний перебіг захворювання.
"Правець" походить від дієслова "правити" у значенні "стягувати, зводити". Воно описує характерні судоми та напруження м’язів, що виникають при цій хворобі. Таким чином, українська назва не калькує чужу, а відображає власне мовне бачення симптомів.
А плутанина виникає через те, що медики в радянський час вивчали лише російську термінологію, і нам відоме більше російське – "столбняк".
Генералізований м'язовий спазм (опістотонус) у хворого на правець. Малюнок шотландського фізіолога Чарлза Белла, 1809 / Вікіпедія
Однак у словниках ви зустрінете й інше слово як синонім – "стовбняк". Воно має українську словотвірну традицію, бо маємо слова "стовп" та "остовпіння".
У художній літературі ви можете зустріти обидва слова – "правець" і "стовбняк", але як медичний термін правильно – правець.
Це слово вживається і в переносному значенні, коли від страху, шоку чи здивування ти ніби закляк, знерухомився, зупинився, завмер, затерп – "Ніби хто у правець поставив!", "стати стовпом" чи по-іншому – "остовпіння":
- "Христю мов хто у правець поставив від такого питання, вона аж скорчилася" (Панас Мирний).
- "Піднявся [козак] та й впав, не зможе устати! Квилять дітки маленькі край його [нього], А жінка стоїть стовбняком у порога" (Микола Костомаров).
А ще слово "правець" можна зустріти в українській лайці, яка звучить як побажання-прокльон: "Щоб тебе (його, вас і т. ін.) правцем виправило!" чи "Правцем поставить!"
- "Щоб вас правцем виправило! Отак перекрутили факти" (Олександр Ковінька, Кутя).
Хоч у якомусь значенні, але ви точно це слово запам'ятаєте. Говоріть українською!
Якого роду слово "біль" українською?
- В українській мові слово "біль" – чоловічого роду.
- А щоб вам легше було запам'ятати, врахуйте один момент – чимало хвороб в українській мові чоловічого роду – нежить, кір, біль, кашель.