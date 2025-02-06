Науковці можуть отримати стипендію на дослідження у Відні

Українські науковці можуть отримувати щомісячну стипендію для роботи над дослідженням в Австрії. Її пропонує Інститут гуманітарних досліджень Відня (IWM).

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Хто може подавати заявку, читайте далі.

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Як отримати стипендію на дослідження у Відні

Участь у конкурсі на отримання стипендії можуть узяти українські науковці, які здобувають або вже здобули PhD у сфері гуманітарних або соціальних наук після 2020 року.

Сума стипендії становитиме 2750 євро, якщо кандидат ще навчається, або 3300 євро, якщо науковець уже захистив дисертацію.

Стипендія буде виплачуватись протягом чотирьох місяців у проміжку з вересня 2025 року до червня 2026 року.

Для участі в програмі треба заповнити заявку, надати резюме та опис дослідницького проєкту (мета, очікувані результати та список джерел – до 7 500 символів) разом з супровідним листом, який розповість, як перебування в Інституті допоможе досягти конкретних цілей вашого дослідження.

Також треба надати список публікацій та два рекомендаційних листи.

Приймання заявок триватиме до 12 лютого через онлайн-портал Інституту.

Результати конкурсу оголосять у квітні 2025 року.