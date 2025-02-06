Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Кто может подавать заявку, читайте дальше.

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Как получить стипендию на исследования в Вене

Участие в конкурсе на получение стипендии могут принять украинские ученые, которые получают или уже получили PhD в сфере гуманитарных или социальных наук после 2020 года.

Сумма стипендии составит 2750 евро, если кандидат еще учится, или 3300 евро, если ученый уже защитил диссертацию.

Стипендия будет выплачиваться в течение четырех месяцев в промежутке с сентября 2025 года по июнь 2026 года.

Для участия в программе необходимо заполнить заявку, предоставить резюме и описание исследовательского проекта (цель, ожидаемые результаты и список источников – до 7 500 символов) вместе с сопроводительным письмом, который расскажет, как пребывание в Институте поможет достичь конкретных целей вашего исследования.

Также надо предоставить список публикаций и два рекомендательных письма.

Прием заявок продлится до 12 февраля через онлайн-портал Института.

Результаты конкурса объявят в апреле 2025 года.