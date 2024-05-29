Креативте – і здивуєте всіх: оригінальні сценарії на останній дзвоник 2024

У більшості шкіл України цього тижня пролунає останній дзвоник. Інші учні його почують у червні.

Формати свята також будуть різними. Усе залежить від безпекової ситуації у регіоні, зазначає Освіта 24.

Цікаво Чому останній дзвоник у 2024 році в Україні пролунає у різні дні

Сценарій на останній дзвоник 2024

Все ж учні, зокрема випускники 11 класів, готуються до прощання зі школою – незважаючи на різноманітні виклики у час війни. Приклад – учні у Харкові, які поміж частими повітряними тривогами та атаками на місто проводять репетиції вальсу.

Тож Освіта 24 проонує кілька сценаріїв для учнів та вчителів, аби цікаво попрощатися зі школою.

На початку свята останнього дзвоника варто вшанувати пам'ять хвилиною мовчання усіх жертв сучасної війни з росією. Опісля шкільні урочистості розпочати зі зустрічі цьогорічних випускників та побажання їм крокувати сміливо у майбуття. При цьому варто згадати той ранок, коли хтось із радістю, хтось зі слізьми на очах та страхом перед невідомим, вперше ступив на поріг своєї школи та зустрівся зі своєю першою учителькою.

Цей сценарій також буде творчим та цікавим для батьків, учителів, гостей та учнів. Він нагадає, що у цей день у шкільній родині – особливе свято. Адже лунає останній дзвоник, який сповіщає про завершення навчального року і про те, що ще одна сходинка в житті школярів пройдена. Також нагадає випускникам, що життя досить цікаве, але й непередбачуване. Однак все лихе мине, і все буде Україна. І всі учні знову повернуться до рідної школи, до своїх друзів і вчителів.

Також учні разом із вчителями можуть проявити креатив та змінити готові цікаві ідеї. Зокрема такі:

TikTok челендж "Що ти обираєш?"

Під час свята останнього дзвоника можна провести флешмоб у популярній соцмережі TikTok. Підлітки повинні під музику протанцювати до обраного варіанта або ж танцювальними жестами вказати на вподобане. Щодо варіантів – їх стікерами, емодзі вказують під час монтажу ролика. Можна скреативити й вигадати варіант для шкільного останнього дзвоника: Іван Франко чи Сергій Жадан? Леся Українка чи Ліна Костенко? Математика чи фізика? Додавайте хештеги до відео в TikTok, влаштовуйте голосування за найцікавіші ідеї для роликів.

Стильний мініфільм про ваш клас

У стильному й короткому відеоролику можете зміксувати відео добрих слів вчителів та батьків. Додайте фото різних років і накладіть на цю зворушливу візуальну історію треки, любі серцям ваших учнів. Сценарій варто написати разом із класним керівником та батьками.

Свято з гостем-інфлюєнсером

На свята також можна запросити спікера, якого люблять та поважають учні. Цим інфлюєнсером може стати воїн ЗСУ, блогер, відомий спортсмен, співак. Нехай ця людина щиро та невимушено, з гумором та цікавинками розповість про свою історію, веселощі й жахи власних шкільних років та відповість під кінець виступу на кілька запитань.