Студенець: яке значення цього давнього слова знаєте ви

Часом одне українське слово може викликати справжню суперечку – що воно означає. І виявляється, що ніхто не помиляється, бо слово має цікаву історію та кілька питомих значень.

Почуєте слово "студенець" – і залежно від співрозмовника вам можуть дати різне пояснення слова. Що воно означає насправді, розповідаємо з посиланням на Slovnyk.me.

Що таке "студенець" і звідки походить слово?

Якби вас запитали, що таке "студенець", яку відповідь ви б дали? Для когось це холодець, для когось – джерело з крижаною водою. Цікаво, що обидва значення є правильними, адже їх об'єднує одне давнє українське слово.

Ключ до розуміння слова "студенець" – прикметник "студений".

У сучасній українській мові "студений" означає дуже холодний, крижаний. Бо одне зі значень слова, яке подають словники – мороз, холод. Це давнє слов'янське слово, споріднене зі словом "студа" / "стужа" – "холод". Його можна зустріти в українських народних піснях, казках і творах класиків:

студена вода;

студений вітер;

студене джерело.

Сьогодні в повсякденному мовленні частіше кажуть "холодний", однак слово "студений" й досі живе в художній літературі, фольклорі та діалектах.

Але ось ударив лютий студенець,

Листячко ошпарив,

Погубив вкінець (Павло Грабовський).

Але повернемося до слова @студенець@. Одне зі значень слова, яке ви знайдете у словниках: "студенець" – давня українська назва страви, яку нині найчастіше називають холодцем або драглями.

Я тобі на вечерю горобчика уб'ю.

А з крилець – студенець, з головки – печеня,

Буде ж тобі, моя мила, препишна вечеря. (з народної пісні).

Чому саме так? Після приготування страву обов'язково охолоджували, щоб вона застигла. Саме через це її й назвали студенцем – тобто тим, що стало холодним, або навіть студениною.

Студень – це страва / Словопис

Яке інше значення слова "студенець?

Але є й інше значення. Словник застарілих та маловживаних слів пояснює, що студенець – це криниця без цямрини, холодне джерело, джерельце або невеликий струмок із крижаною водою.

Наприклад:

"Напитися зі студенця."

"Біля студенця росли верби."

Тобто йдеться не про будь-який струмок, а саме про джерело або потічок із дуже холодною водою, чистий з придатною для вживання водою.

Гірський студенець / Маgnifik

Слово збереглося в багатьох українських говірках та діалектах. Тому і не дивно, що слово знають у різних значеннях.

На перший погляд, може здатися, що між холодцем і джерелом немає нічого спільного. Насправді їх об'єднує слово "студений".

Студенець як страва – це те, що їдять холодним.

як страва – це те, що їдять холодним. Студенець як джерело – це місце, де тече холодна, студена вода.

Тобто обидва значення виникли від однієї й тієї самої ознаки – холоду.

Цікавий факт! Від прикметника "студений" походить ціла група давніх українських слів: студа (холод), студити (охолоджувати), простуда / застуда (переохолодження). У багатьох слов'янських мовах цей корінь і сьогодні означає холод. Крім того, чеське studený і словацьке studený перекладаються як "холодний".

Отже, студенець – це багатозначне українське слово і усі значення – правильні, бо походять від однієї ознаки.

Саме тому, почувши слово "студенець", не поспішайте виправляти співрозмовника – спершу з'ясуйте, про що саме він говорить. А яке значення знаєте ви?