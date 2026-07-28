Що таке "цямрина" та звідки походить слово, розповідаємо з посиланням на пояснення філологині Оксани Миколаївни.

Що таке цямрина – звідки походить слово?

Старовинна криниця, дерев'яний журавель, прохолодна вода... – частина сільського пейзажу, які зображені на картинах.

А чи знаєте ви, як називається дерев'яне або кам'яне обрамлення криниці? В українській мові для цього існує красиве й давнє слово – цямрина.

Тобто цямрина – це дерев'яний, металевий, кам'яний або бетонний зруб, яким укріплюють стінки криниці. Простіше кажучи, це та частина криниці, яку ми бачимо над землею або вздовж її стін і яка не дає ґрунту обсипатися.

Саме тому неправильно називати цямриною всю криницю. Криниця – це споруда для добування води, а цямрина – лише одна з її частин.

Наприклад:

біля старої криниці стояла дубова цямрина;

господар замінив дерев'яну цямрину на кам'яну;

цямрину прикрасили різьбленням.

В українській культурі криниця була не просто джерелом води. Вона вважалася символом життя, добробуту й пам'яті про рідний дім. Саме тому в народних піснях і поезії нерідко згадується не лише криниця, а й цямрина, біля якої зустрічали гостей, відпочивали після роботи або проводжали близьких у дорогу.

Наприклад, у поезії можна натрапити на образ сивої цямрини, старої цямрини чи криниці з дубовою цямриною – як символу давнього родинного обійстя.

Криниця обведена з трьох боків широкими цямринами. (Степан Тудор).

Чиста, як кришталь, та погожа вода стояла сливе вщерть з кам'яними цямринами криниці. (Іван Нечуй-Левицький).

Звідки походить це слово?

Мовознавці вважають, що цямрина запозичене з польської мови – cembrzyna. Де cembra (cębrа) схоже з німецьким – zimber "будівельне дерево, дерев’яна будівля".

Ймовірно, воно пов'язане з польським cembrowina – "дерев'яне або кам'яне облицювання криниці". Польське слово, своєю чергою, походить від cembrować – "обкладати зрубом, укріплювати". З часом в українській мові воно набуло звичної нам форми цямрина.

Цямрина – що це: дивіться відео

Безперечно, цямрина – не діалектизм і не застаріле слово, а нормативна лексема, зафіксована в академічних словниках української мови. Хоча в повсякденному мовленні її можна почути нечасто, вона й досі залишається доречною, коли йдеться про будову криниці, народну архітектуру чи українську культурну спадщину.

Тож якщо наступного разу побачите старовинну криницю, придивіться уважніше: можливо, найбільше враження справить саме її цямрина, оскільки її прикрашають литтям, ковкою, малюнками, різьбою. І ви точно будете знати як називати цю наземну частину криниці.