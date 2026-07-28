Что такое "цямрина" и откуда происходит слово, рассказываем со ссылкой на объяснение филологине Оксаны Николаевны .

Что такое "цямрина" – откуда происходит слово?

Старинный колодец, деревянный журавль, прохладная вода... – часть сельского пейзажа, изображенных на картинах.

Знаете ли вы, как называется деревянное или каменное обрамление колодца? В украинском языке для этого существует красивое и древнее слово – цямрина.

То есть цямрина – это деревянный, металлический, каменный или бетонный сруб, которым укрепляют стенки колодца. Проще говоря, это та часть колодца, которую мы видим над землей или вдоль ее стен и не дает почвы осыпаться.

Именно поэтому неправильно называть скамейкой весь колодец. Колодец – это сооружение для добывания воды, а цямрина – только одна из ее частей.

Например:

біля старої криниці стояла дубова цямрина;

господар замінив дерев'яну цямрину на кам'яну;

цямрину прикрасили різьбленням.

В украинской культуре колодец был не просто источником воды. Она считалась символом жизни, благополучия и памяти о родном доме. Именно поэтому в народных песнях и поэзии нередко упоминается не только колодец, но и цямрина, возле которой встречали гостей, отдыхали после работы или провожали близких в путь.

Например, в поэзии можно встретить образ "сивої цямрини", "старої цямрини" или "криниці з дубовою цямриною" – как символа давней семейной усадьбы.

Криниця обведена з трьох боків широкими цямринами. (Степан Тудор).

Чиста, як кришталь, та погожа вода стояла сливе вщерть з кам'яними цямринами криниці. (Иван Нечуй-Левицкий).

Откуда происходит это слово?

Языковеды считают, что "цямрина" заимствована из польского языка – cembrzyna. Где cembra (cębrа) схоже с немецким – zimber "строительное дерево, деревянное здание".

Вероятно, оно связано с польским cembrowina – "деревянная или каменная облицовка колодца". Польское слово, в свою очередь, происходит от cembrować – "обкладывать срубом, укреплять". Со временем в украинском языке оно приобрело привычную нам форму цямрина.

Цямрина – что это: смотрите видео

Бесспорно, "цямрина" – не диалектизм и не устаревшее слово, а нормативная лексема, зафиксированная в академических словарях украинского языка. Хотя в повседневной речи ее можно услышать нечасто, она до сих пор остается уместной, когда речь идет о строительстве колодца, народной архитектуре или украинском культурном наследии.

Так что если в следующий раз увидите старинный колодец, присмотритесь внимательнее: возможно, наибольшее впечатление произведет именно его "цямрина", поскольку его украшают литьем, ковкой, рисунками, резьбой. И вы точно будете знать, как называть эту наземную часть колодца.