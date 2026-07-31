Услышите слово "студенець" – и в зависимости от собеседника вам могут дать разные объяснения этого слова. Что оно на самом деле означает, рассказываем со ссылкой на Slovnyk.me.

Что такое "студенець" и откуда происходит это слово?

Если бы вас спросили, что такое "студенець", какой ответ вы бы дали? Для кого-то это холодец, для кого-то – родник с ледяной водой. Интересно, что оба значения верны, ведь их объединяет одно древнее украинское слово.

Ключ к пониманию слова "студенець" – прилагательное "студеный".

В современном украинском языке "студений" означает очень холодный, ледяной. Ведь одно из значений этого слова, приведенных в словарях, – мороз, холод. Это древнее славянское слово, родственное слову "студа" / "стужа" – " холод". Его можно встретить в украинских народных песнях, сказках и произведениях классиков:

студеная вода;

студеный ветер;

студеный источник.

Сегодня в повседневной речи чаще говорят "холодный", однако слово "студений" до сих пор живет в художественной литературе, фольклоре и диалектах.

Но вот ударил лютый студенець,

Листик обжег,

Погубил до конца (Павел Грабовский).

Но вернемся к слову @студенець@. Одно из значений этого слова, которое вы найдете в словарях: "студенець" – древнее украинское название блюда, которое сейчас чаще всего называют холодцом или драглями.

Я тебе на ужин воробья убью.

А из крылышек – студенець, из головки – жаркое,

Будет же тебе, моя милая, великолепный ужин. (из народной песни).

Почему именно так? После приготовления блюдо обязательно охлаждали, чтобы оно застыло. Именно поэтому его и назвали "студенець" – то есть тем, что стало холодным, или даже "студениной".

Студень – это блюдо / Словопис

Какое еще значение имеет слово "студенець"?

Но есть и другое значение. Словарь устаревших и малоупотребительных слов объясняет, что студенець – это колодец без крышки, холодный источник, родничок или небольшой ручей с ледяной водой.

Например:

"Напиться из студенца".

"Возле студенца росли ивы".

То есть речь идет не о любом ручье, а именно об источнике или ручейке с очень холодной водой, чистой и пригодной для питья.

Горный студенець / Маgnifik

Это слово сохранилось во многих украинских говорах и диалектах. Поэтому неудивительно, что его знают в разных значениях.

На первый взгляд может показаться, что между холодцом и источником нет ничего общего. На самом деле их объединяет слово "студений".

студенець как блюдо – это что едят холодным.

как блюдо – это что едят холодным. студенець как источник – это место, где течет холодная, студеная вода.

То есть оба значения произошли от одного и того же признака – холода.

Интересный факт! От прилагательного"студений" происходит целая группа древних украинских слов: студа (холод), студити (охлаждать), простуда / застуда (переохлаждение). Во многих славянских языках этот корень и сегодня означает холод. Кроме того, чешское studený и словацкое studený переводятся как "холодный".

Итак, "студенець" – это многозначное украинское слово, и все его значения правильны, поскольку происходят от одного и того же признака.

Именно поэтому, услышав слово "студенець", не спешите поправлять собеседника – сначала выясните, о чем именно он говорит. А какое значение знаете вы?