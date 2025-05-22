"Мій екзамен може почекати": китайський студент врятував життя другу, але пропустив іспит

Китайський студент, дорогою на іспит, врятував одногрупнику життя. Але на вступний екзамен запізнився.

Подробиці мужнього вчинку абітурієнта, розповідає 24 Канал, посилаючись на South China Morning Post.

Дивіться також Які ціни на навчання в країнах Європи: де навчатися найдешевше

Життя товариша – важливіше

Про вчинок 18-річного студента з Китаю 18 травня повідомила преса та соціальні мережі. Школяр із провінції Шаньдун Цзян Чжаопен, разом з одногрупником, їхали у таксі на національний вступний іспит до професійного коледжу.

Дорогою товариш знепритомнів в автівці, як з'ясувалося – це був серцевий напад. Цзян не розгубився і почав робити другу серцево-легеневу реанімацію.

Водій таксі, узгодивши свої дії з поліцією, за кілька хвилин доправив потерпілого до найближчої лікарні. Для цього довелося 6 разів проїхати на червоне світло.

Передавши друга до рук медиків, які змогли запустити серце хлопця і врятувати йому життя, та переконавшись, що той у безпеці, Цзян поїхав на іспит.

Однак, через обставини з товаришем, – запізнився та пропустив надважливий іспит з китайської мови.

Цзян Чжаопен / SCMP

Про свій вчинок він не шкодує й у повідомленні пресі заявив, що життя друга важливіше.

Мій іспит може почекати, але життя мого однокурсника – ні,

– сказав Цзян Чжаопен.

Важливо! Щорічний вступний іспит до китайських професійно-технічних коледжів – так зване Весняне Гаокао, є важливим етапом для професійної освіти. І якщо з якихось причин його пропустити, то за правилами, не можна перездати.

Для Цзяна Чжаопена це вже друга освіта, яку збирався здобувати хлопець. Він навчається в Шаньдунському технічному коледжі, де вивчає зубне протезування. Проте Цзян планував додатково вступити на програму з медичних технологій.

В інтерв'ю Цзян зазначив, що проходив офіційну підготовку з надання першої допомоги в рамках свого навчання. А цей випадок, підтвердив правильність вибору його професії.

Цей досвід тільки зміцнив мою рішучість займатися медициною,

– додав Цзян.

Станом на 18 травня, друг все ще перебував у лікарні й не давав коментарів.

Інцидент поширився соцмережами, а відповідні відео набрали понад 200 мільйонів переглядів.

Вчинок студента отримав схвальні відгуки та підтримку у мережах:

"Цзян, можливо, пропустив іспит, але вже отримав найвищі бали в житті". – коментар користувача мережі.

"Я схиляюся перед цим добрим і самовідданим юнаком", – зазначив інший.

"Це просто розриває серце. Цзяну, можливо, доведеться чекати ще рік або погодитися на нижчий бал", – написав користувач.

Викладачі Цзяна ведуть переговори з представниками влади про можливість зробити виняток, зваживши на важливість причини та вчинок абітурієнта та дозволити іспит чи зарахувати без нього.

Школярі теж можуть вчиняти мужні вчинки. Раніше 24 Канал писав про школяра з Данії, який виготовляв поробки та продавав, щоб купити рюкзаки для українських дітей.