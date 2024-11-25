Які виші та спеціальності приваблюють студентів-іноземців: дані МОН

Попри війну в Україні, наша вища освіта і досі є престижною для іноземців. Вони і зараз продовжують навчатися в українських вишах.

В українських вишах і досі навчаються іноземні студенти. 24 Канал, опираючись на дані Міністерства освіти, пропонує дізнатися, з яких країн студенти та які спеціальності обирають для навчання.

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З яких країн в українських вишах є студенти

МОН спільно з Українським державним центром міжнародної освіти опублікували дані щодо іноземних студентів, які навчаються у закладах вищої освіти України станом на 2024 рік.

Станом на 1 листопада 2024 рік в українських університетах навчаються понад 27 тисяч іноземців. З них 7,1 тисячі вступили цьогоріч.

Найбільше студентів з таких країн:

Китай – 10,7 тисячі – це більше ніж третина усіх студентів;

Азербайджан – 4,3 тисячі;

Індія – 1,8 тисячі;

Грузія – 1,2 тисячі;

Марокко – 1,2 тисячі;

Туреччина – 858;

Туркменістан – 858.

В українських університетах також навчаються 514 росіян. Є й громадяни США (275) і Великої Британії (120).

Країни, з яких навчаються студенти / Ілюстрація МОН

Які спеціальності та виші обирають студенти-іноземці

Найпопулярнішою спеціальністю серед іноземців залишається медицина, повідомили у Міністерстві освіти і науки.

Іншими популярними спеціальностями серед іноземців є:

медицина – 4,4 тисячі студентів;

менеджмент – 3,8 тисячі;

економіка – 1,1 тисячі;

право – 985;

фармація і промислова фармація – 979;

музичне мистецтво – 969;

освітні й педагогічні науки.

Найпопулярніші спеціальності / Ілюстрація МОН

Щодо університетів, які обирають для навчання іноземні студенти, до першої п’ятірки за кількістю студентів увійшли:

Київський національний університет технологій та дизайну – 1,7 тисячі;

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 1,7 тисячі;

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – 1,1 тисячі;

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова – 1,07 тисячі;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 989.

Всього з 1 січня по 31 жовтня 2024 року українські виші зареєстрували 8,5 тисячі запрошень іноземців на навчання. Це значно менше, як показують дані, у порівнянні з попередніми роками: 2023 рік – 14,3 тисячі, у 2022 рік – 17,8 тисячі. І значно менше ніж до війни – у 2021 році – 65,3 тисячі.

Студенти обирають різні форми навчання: як денну, так і заочну, а також дистанційну та навіть вечірню.

Форма навчання, яку обирають студенти іноземці / Ілюстрація МОН