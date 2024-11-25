Які виші та спеціальності приваблюють студентів-іноземців: дані МОН
Попри війну в Україні, наша вища освіта і досі є престижною для іноземців. Вони і зараз продовжують навчатися в українських вишах.
В українських вишах і досі навчаються іноземні студенти. 24 Канал, опираючись на дані Міністерства освіти, пропонує дізнатися, з яких країн студенти та які спеціальності обирають для навчання.
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З яких країн в українських вишах є студенти
МОН спільно з Українським державним центром міжнародної освіти опублікували дані щодо іноземних студентів, які навчаються у закладах вищої освіти України станом на 2024 рік.
Станом на 1 листопада 2024 рік в українських університетах навчаються понад 27 тисяч іноземців. З них 7,1 тисячі вступили цьогоріч.
Найбільше студентів з таких країн:
- Китай – 10,7 тисячі – це більше ніж третина усіх студентів;
- Азербайджан – 4,3 тисячі;
- Індія – 1,8 тисячі;
- Грузія – 1,2 тисячі;
- Марокко – 1,2 тисячі;
- Туреччина – 858;
- Туркменістан – 858.
В українських університетах також навчаються 514 росіян. Є й громадяни США (275) і Великої Британії (120).
Які спеціальності та виші обирають студенти-іноземці
Найпопулярнішою спеціальністю серед іноземців залишається медицина, повідомили у Міністерстві освіти і науки.
Іншими популярними спеціальностями серед іноземців є:
- медицина – 4,4 тисячі студентів;
- менеджмент – 3,8 тисячі;
- економіка – 1,1 тисячі;
- право – 985;
- фармація і промислова фармація – 979;
- музичне мистецтво – 969;
- освітні й педагогічні науки.
Щодо університетів, які обирають для навчання іноземні студенти, до першої п’ятірки за кількістю студентів увійшли:
- Київський національний університет технологій та дизайну – 1,7 тисячі;
- Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 1,7 тисячі;
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – 1,1 тисячі;
- Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова – 1,07 тисячі;
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 989.
Всього з 1 січня по 31 жовтня 2024 року українські виші зареєстрували 8,5 тисячі запрошень іноземців на навчання. Це значно менше, як показують дані, у порівнянні з попередніми роками: 2023 рік – 14,3 тисячі, у 2022 рік – 17,8 тисячі. І значно менше ніж до війни – у 2021 році – 65,3 тисячі.
Студенти обирають різні форми навчання: як денну, так і заочну, а також дистанційну та навіть вечірню.