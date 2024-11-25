В украинских вузах до сих пор учатся иностранные студенты. 24 Канал, опираясь на данные Министерства образования, предлагает узнать, из каких стран студенты и какие специальности выбирают для обучения.
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Из каких стран в украинских вузах есть студенты
МОН совместно с Украинским государственным центром международного образования опубликовали данные по иностранным студентам, которые учатся в учреждениях высшего образования Украины по состоянию на 2024 год.
По состоянию на 1 ноября 2024 года в украинских университетах учатся более 27 тысяч иностранцев. Из них 7,1 тысячи поступили в этом году.
Больше всего студентов из таких стран:
- Китай – 10,7 тысячи – это более трети всех студентов;
- Азербайджан – 4,3 тысячи;
- Индия – 1,8 тысячи;
- Грузия – 1,2 тысячи;
- Марокко – 1,2 тысячи;
- Турция – 858;
- Туркменистан – 858.
В украинских университетах также учатся 514 россиян. Есть и граждане США (275) и Великобритании (120).
Страны, из которых учатся студенты / Иллюстрация МОН
Какие специальности и вузы выбирают студенты-иностранцы
Самой популярной специальностью среди иностранцев остается медицина, сообщили в Министерстве образования и науки.
Другими популярными специальностями среди иностранцев являются:
- медицина – 4,4 тысячи студентов;
- менеджмент – 3,8 тысячи;
- экономика – 1,1 тысячи;
- право – 985;
- фармация и промышленная фармация – 979;
- музыкальное искусство – 969;
- образовательные и педагогические науки.
Самые популярные специальности / Иллюстрация МОН
Относительно университетов, которые выбирают для обучения иностранные студенты, в первую пятерку по количеству студентов вошли:
- Киевский национальный университет технологий и дизайна – 1,7 тысячи;
- Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца – 1,7 тысячи;
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" – 1,1 тысячи;
- Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова – 1,07 тысячи;
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 989.
Всего с 1 января по 31 октября 2024 года украинские вузы зарегистрировали 8,5 тысяч приглашений иностранцев на обучение. Это значительно меньше, как показывают данные, по сравнению с предыдущими годами: 2023 год – 14,3 тысячи, в 2022 год – 17,8 тысячи. И значительно меньше чем до войны – в 2021 году – 65,3 тысячи.
Студенты выбирают различные формы обучения: как дневную, так и заочную, а также дистанционную и даже вечернюю.
Форма обучения, которую выбирают студенты иностранцы / Иллюстрация МОН