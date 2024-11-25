В украинских вузах до сих пор учатся иностранные студенты. 24 Канал, опираясь на данные Министерства образования, предлагает узнать, из каких стран студенты и какие специальности выбирают для обучения.

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Из каких стран в украинских вузах есть студенты

МОН совместно с Украинским государственным центром международного образования опубликовали данные по иностранным студентам, которые учатся в учреждениях высшего образования Украины по состоянию на 2024 год.

По состоянию на 1 ноября 2024 года в украинских университетах учатся более 27 тысяч иностранцев. Из них 7,1 тысячи поступили в этом году.

Больше всего студентов из таких стран:

Китай – 10,7 тысячи – это более трети всех студентов;

Азербайджан – 4,3 тысячи;

Индия – 1,8 тысячи;

Грузия – 1,2 тысячи;

Марокко – 1,2 тысячи;

Турция – 858;

Туркменистан – 858.

В украинских университетах также учатся 514 россиян. Есть и граждане США (275) и Великобритании (120).

Страны, из которых учатся студенты / Иллюстрация МОН

Какие специальности и вузы выбирают студенты-иностранцы

Самой популярной специальностью среди иностранцев остается медицина, сообщили в Министерстве образования и науки.

Другими популярными специальностями среди иностранцев являются:

медицина – 4,4 тысячи студентов;

менеджмент – 3,8 тысячи;

экономика – 1,1 тысячи;

право – 985;

фармация и промышленная фармация – 979;

музыкальное искусство – 969;

образовательные и педагогические науки.

Самые популярные специальности / Иллюстрация МОН

Относительно университетов, которые выбирают для обучения иностранные студенты, в первую пятерку по количеству студентов вошли:

Киевский национальный университет технологий и дизайна – 1,7 тысячи;

Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца – 1,7 тысячи;

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" – 1,1 тысячи;

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова – 1,07 тысячи;

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 989.

Всего с 1 января по 31 октября 2024 года украинские вузы зарегистрировали 8,5 тысяч приглашений иностранцев на обучение. Это значительно меньше, как показывают данные, по сравнению с предыдущими годами: 2023 год – 14,3 тысячи, в 2022 год – 17,8 тысячи. И значительно меньше чем до войны – в 2021 году – 65,3 тысячи.

Студенты выбирают различные формы обучения: как дневную, так и заочную, а также дистанционную и даже вечернюю.

Форма обучения, которую выбирают студенты иностранцы / Иллюстрация МОН