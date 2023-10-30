В Україні значно побільшало студентів у коледжах

В Україні збільшується кількість студентів у коледжах. У цьому навчальному році ступінь фахового молодшого бакалавра здобуває понад 371 тисяча осіб.

Про це свідчать статистичні дані, оприлюднені Інститутом освітньої аналітики, та відкриті дані з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

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В Україні зростає кількість студентів коледжів

У 2022 – 2023 році навчальному році кількість студентів у коледжах, які здобували ступінь фахового молодшого бакалавра, становила понад 307 тисяч осіб. А у 2021 – 2022 навчальному році таких студентів було понад 228 тисяч осіб.

Так, у минулому навчальному році кількість здобувачів ступеню фахового молодшого бакалавра зросла майже на 80 тисяч осіб порівняно з попереднім. Натомість у цьому році збільшилась ще на понад 60 тисяч осіб.

Зауважимо, студенти денної і дуальної форм навчання мають відстрочку від мобілізації.

Які найпопулярніші спеціальності в коледжах у 2023 році

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Найбільше вступників до коледжів подало заяви на такі спеціальності:

"Медсестринство";

"Інженерія програмного забезпечення";

"Комп'ютерна інженерія";

"Підприємництво та торгівля";

"Право".

Вступ до коледжів на контракт триватиме до 30 листопада. Для того, щоб вступити у коледж, абітурієнт повинен подати мотиваційний лист.