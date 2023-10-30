В Україні значно побільшало студентів у коледжах

30 жовтня 2023, 13:53
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Джерело:

Osvita.ua

В Україні збільшується кількість студентів у коледжах. У цьому навчальному році ступінь фахового молодшого бакалавра здобуває понад 371 тисяча осіб.

Про це свідчать статистичні дані, оприлюднені Інститутом освітньої аналітики, та відкриті дані з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

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В Україні зростає кількість студентів коледжів

У 2022 – 2023 році навчальному році кількість студентів у коледжах, які здобували ступінь фахового молодшого бакалавра, становила понад 307 тисяч осіб. А у 2021 – 2022 навчальному році таких студентів було понад 228 тисяч осіб.

Так, у минулому навчальному році кількість здобувачів ступеню фахового молодшого бакалавра зросла майже на 80 тисяч осіб порівняно з попереднім. Натомість у цьому році збільшилась ще на понад 60 тисяч осіб.

Зауважимо, студенти денної і дуальної форм навчання мають відстрочку від мобілізації. 

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Які найпопулярніші спеціальності в коледжах у 2023 році

Найбільше вступників до коледжів подало заяви на такі спеціальності:

  • "Медсестринство";
  • "Інженерія програмного забезпечення";
  • "Комп'ютерна інженерія";
  • "Підприємництво та торгівля";
  • "Право".
Зверніть увагу! Вступ до коледжів на контракт триватиме до 30 листопада. Для того, щоб вступити у коледж, абітурієнт повинен подати мотиваційний лист.
Автор: Марія Волошин