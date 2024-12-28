Підтримка вчителів, "школярики", розвиток НУШ: уряд погодив субвенції на 2025 рік
Уперше бюджет на освіту затвердили до початку нового року. Тепер громади значно раніше розумітимуть, скільки в них буде грошей, і раніше отримають їх у свої бюджети.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал віцепрем'єра Михайла Федорова. У 2025 році на трансформацію шкіл виділять рекордні 14 мільярдів гривень.
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На що скерують кошти
Ці кошти скерують на:
- шкільні автобуси;
- професійний розвиток учителів НУШ;
- доплати вчителям;
- підтримку учнів з особливими освітніми потребами.
За гроші із субвенцій закуплять автобуси, щоб діти з кожної школи могли очно здобувати якісну освіту, також кошти підуть на професійний розвиток учителів. А найближчим часом розподілять й інші субвенції – обладнання класів НУШ, укриття, протипожежний захист, харчоблоки,
– уточнив посадовець.
У МОН також повідомили, порядки яких ще субвенцій очікувати найближчим часом:
- обладнання класів НУШ (2 мільярди гривень);
- укриття (6,2 мільярда гривень);
- протипожежна безпека (500 мільйонів гривень);
- стаціонарні металодетектори для шкіл (200 мільйонів гривень);
- харчоблоки (960 мільйонів гривень);
- навчально-практичні центри в профтехах (540 мільйонів гривень).
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