Підтримка вчителів, "школярики", розвиток НУШ: уряд погодив субвенції на 2025 рік

Уперше бюджет на освіту затвердили до початку нового року. Тепер громади значно раніше розумітимуть, скільки в них буде грошей, і раніше отримають їх у свої бюджети.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на телеграм-канал віцепрем'єра Михайла Федорова. У 2025 році на трансформацію шкіл виділять рекордні 14 мільярдів гривень.

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На що скерують кошти

Ці кошти скерують на:

шкільні автобуси;

професійний розвиток учителів НУШ;

доплати вчителям;

підтримку учнів з особливими освітніми потребами.

За гроші із субвенцій закуплять автобуси, щоб діти з кожної школи могли очно здобувати якісну освіту, також кошти підуть на професійний розвиток учителів. А найближчим часом розподілять й інші субвенції – обладнання класів НУШ, укриття, протипожежний захист, харчоблоки,

– уточнив посадовець.

У МОН також повідомили, порядки яких ще субвенцій очікувати найближчим часом:

обладнання класів НУШ (2 мільярди гривень);

укриття (6,2 мільярда гривень);

протипожежна безпека (500 мільйонів гривень);

стаціонарні металодетектори для шкіл (200 мільйонів гривень);

харчоблоки (960 мільйонів гривень);

навчально-практичні центри в профтехах (540 мільйонів гривень).

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