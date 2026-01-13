Не кажіть "сугроб": українською є значно цікавіші слова
- В українській мові немає слова "сугроб"; його можна замінити словами: замет, замета, завій, заструг, намет, кучугура, сугорб, перемет.
- Слово "кучугура" є питомим, праслов'янського походження і часто використовується для опису купи снігу в літературі та соціальних мережах.
Сніжна зима ввела у щоденне мовлення сезонний словничок слів. Та подекуди, ми робимо помилки, вживаючи росіянізми чи калькування.
Чому в українській мові немає слова "сугроб" та яким українським словом його замінити, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу "Горох".
Якими українськими словами замінити "сугроб"?
В Україні уже давно не було зими зі снігом, тому усі намагаються насолодитися такою погодою та зазнімкувати цей час – покататися на санчатах та лижах, зліпити сніговиків, намалювати янгола на снігу та обтрусити з гілля на себе сніг.
А ще прибрати двір та нагорнути великі "сугроби" снігу і стрибнути у них. Втім в українській мові такого слова немає.
Правильне українське слово замість російського "сугроб", яке фіксують словники, навіть не одне, можна сказати:
- замет,
- замета,
- завій,
- заструг,
- намет,
- надма,
- кучугура,
- сугорб,
- перемет.
Ці слова найчастіше описують купу снігу, яку намело або накидали за час прибирання, а от перемет – уточнює, що це сніг, що надуло поперек дороги.
Найчастіше у своїх блогах та соціальних мережах українці використовується слово – кучугура і воно питоме, праслов'янського походження і звучить дуже колоритно.
У художніх текстах часто зустрічається слово "кучугура" – воно передає образ великої купи снігу та зустрічається і в літературі, і в дитячих віршиках.
Біло падає сніжок
На дерево, на стіжок.
В кучугурах білих зайчик
Вбрався в білий кожушок.
А ще КУЧУГУРА – це і прізвище, і навіть назва населеного пункту.
Цікаво! Що словники подають "кучугуру" як багатозначне слово і його можна використати до будь-якої купи – землі чи піску, а ще так називають піщану дюну, горб та навіть скупчення хмар.
Ось ще кілька слів, які часто заміняють росіянізмами:
- сосулька → бурулька,
- метель → завірюха, хуртовина,
- вьюга → хурделиця,
- снежный занос → сніговий замет, перемет,
- коньки → ковзани,
- варежки → рукавиці,
- гололёд → ожеледиця,
- а ще в нашій мові є слова і лід, і крига, які мають різні значення.
Отже, "сугроб" – це росіянізм, який варто замінювати на питомі українські слова: замет, намет, кучугура, перемет. Так само варто уважно ставитися до інших зимових слів, щоб уникати калькування й зберігати автентичність української мови.