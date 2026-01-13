Не говорите "сугроб": на украинском есть гораздо более интересные слова

Снежная зима ввела в ежедневную речь сезонный словарик слов. Но иногда, мы делаем ошибки, употребляя русинизмы или калькирование.

Почему в украинском языке нет слова "сугроб" и каким украинским словом его заменить, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения ресурса "Горох".

Смотрите также Снежный или снежный: учительница объяснила, в чем разница между словами

Какими украинскими словами заменить "сугроб"?

В Украине уже давно не было зимы со снегом, поэтому все пытаются насладиться такой погодой и запечатлеть это время – покататься на санках и лыжах, слепить снеговиков, нарисовать ангела на снегу и отряхнуть с ветвей на себя снег.

А еще убрать двор и нагрести большие "сугробы" снега и прыгнуть в них. Впрочем, в украинском языке такого слова нет.

Правильное украинское слово вместо русского "сугроб", которое фиксируют словари, даже не одно, можно сказать:

замет,

замета,

завій,

заструг,

намет,

надма,

кучугура,

сугорб,

перемет.

Эти слова чаще всего описывают кучу снега, которую намело или набросали за время уборки, а вот "перемет" – уточняет, что это снег, что надуло поперек дороги.

Чаще всего в своих блогах и социальных сетях украинцы используется слово – "кучугура" и оно исконно, праславянского происхождения и звучит очень колоритно.

Что такое кучугура: смотрите видео

В художественных текстах часто встречается слово "кучугура" – оно передает образ большой кучи снега и встречается и в литературе, и в детских стишках.

Біло падає сніжок

На дерево, на стіжок.

В кучугурах білих зайчик

Вбрався в білий кожушок.

А еще КУЧУГУРА – это и фамилия, и даже название населенного пункта.

Интересно! Что словари подают "кучугуру" как многозначное слово и его можно использовать к любой куче – земли или песка, а еще так называют песчаную дюну, холм и даже скопление облаков.

Вот еще несколько слов, которые часто заменяют россиянизмами:

сосулька → бурулька,

метель → завірюха, хуртовина,

вьюга → хурделиця,

снежный занос → сніговий замет, перемет,

коньки → ковзани,

варежки → рукавиці ,

, гололёд → ожеледиця,

а еще в нашем языке есть слова и лід, и крига, которые имеют разные значения.

Итак, "сугроб" – это россиянизм, который следует заменять на исконно украинские слова: замет, намет, кучугура, перемет. Так же стоит внимательно относиться к другим зимним словам, чтобы избегать калькирования и сохранять аутентичность украинского языка.