Забудьте це слово: як правильно називати полуницю

І у жодному разі не вживайте поширене суржикове слово. Як правильно називати українською полуницю, підкаже 24 Канал.

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Українці доволі часто кажуть, що у червні їдять клубніку. Натомість це слово є суржиковим і його треба забути. Адже ми їмо полуницю. При цьому радимо вам полуницю з паляницею не плутати!)

Також ви можете почути, особливо якщо приїжджаєте на Захід України, таке слово як "трускавка". Це цікаве слово є діалектизмом.

Більше про те, як правильно називати популярні ягоди українською та назавжди забути про ті суржикові назви, які ви можете вживати, читайте у добірці 24 Каналу "Забудьте про клубніки і земляніки: як правильно називати ягоди українською".