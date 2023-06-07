Забудьте це слово: як правильно називати полуницю

7 червня 2023, 12:34
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В Україні триває сезон полуниці. І поки ви смакуєте цією ягодою, називайте її правильно.

І у жодному разі не вживайте поширене суржикове слово. Як правильно називати українською полуницю, підкаже 24 Канал.

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Як правильно називати полуницю

Українці доволі часто кажуть, що у червні їдять клубніку. Натомість це слово є суржиковим і його треба забути. Адже ми їмо полуницю. При цьому радимо вам полуницю з паляницею не плутати!)

Також ви можете почути, особливо якщо приїжджаєте на Захід України, таке слово як "трускавка".  Це цікаве слово є діалектизмом. 

Більше про те, як правильно називати популярні ягоди українською та назавжди забути про ті суржикові назви, які ви можете вживати, читайте у добірці 24 Каналу "Забудьте про клубніки і земляніки: як правильно називати ягоди українською". 

Автор: Марія Волошин