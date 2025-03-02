Їх вживають майже всі: які суржикові слова треба забути і як їх грамотно замінити

У мовленні українців трапляється чимало суржикових слів. Ними позначають доволі різні поняття, предмети чи явища.

Іноді – через звичку, іноді – через незнання правильних українських відповідників. Тож Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" продовжує стояти на сторожі українського слова та допомагає викорінювати суржик з вашого мовлення.

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Які суржикові слова ви можете вживати

У ювілейній – сотій – добірці підкажемо вам, які суржикові слова найчастіше вживають українці. Іноді вони звучать з вуст навіть тих, хто добре знає мову. Часто жартома. Але псувати своє мовлення цим "мовним сміттям" не варто.

Тож пропонуємо добірку найчастіше вживаних суржикових слів та іхні правильні українські відповідники, аби ваше мовлення стало ще красивішим.

Прівєт – привіт;

приймати участь – брати участь;

не получається – не виходить, не вдається;

вопше, опше – взагалі, зовсім;

канєшно – звичайно, авжеж, аякже;

поняти – зрозуміти, збагнути, втямити;

Зауважимо при цьому, що на прикладі одного лише слова ви можете розкрити багатство української мови. Адже наша мова на одне суржикове чи російське слова може запропонувати багацько милозвучних варіантів.

віддихати – відпочивати;

лишній – зайвий;

тоже – теж, також;

но – але;

ужас – жах;

удобний – зручний;

кстаті – до речі;

помнити – пам'ятати;

всмислі – тобто;

короче – загалом, коротко кажучи;

блін – трясця, дідько;

воздух – повітря;

іздіватися – знущатися;

по-любому – у будь-якому разі, у всякому разі;

неділя – тиждень;

заказувати – замовляти.

І це далеко не весь перелік. Тож радимо запам'ятати, а не запомнити для початку ці красиві українські відповідники.