Як сказати українською "лєснічна площадка" і "замочна скважина"
Чимало українців невиправдано запозичує слова з російської мови. Натомість цього робити не варто.
В українській мові є чимало красивих відповідників. Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко розповів в ефірі "Сніданку з 1+1", як збагатити свій словниковий запас.
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Як сказати українською "лєснічна площадка" і "замочна скважина"
Мовознавець зазначив: не раз чув, як кажуть: "Зачекай мене на лєснічній площадці". Але це суржик.
Не вживайте вислів "лєснічна площадка". Правильно назвати цю частину загального коридору "сходовИй майданчик". "Зверніть увагу, не "схОдовий майданчик", а "сходовИй майданчик",
– наголосив Авраменко.
Як правильно українською "лєснічна площадка" / скриншот відео
Також він попросив українців не вживати словосполучення "замочна скважина".
Правильно буде "замкОва щілина,"
– додав вчитель.
І уточнив, що слово "щілина" наголошувати можна двояко: і "щІлина", і "щілИна".
Як правильно українською "замочна скважина" / скриншот відео