Фразеологізми – це вислови, які несуть в собі культурний код народу. І не завжди мають дослівний переклад. А відповідники – геть далекі від оригіналу звучання в іншій мові.

Чи має прямий переклад вислів "свято мєсто пусто нє биваєт" та які його відповідники в українській, розповідає мовознавиця Ольга Лещеменко, пише 24 Канал.

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Що означає відомий вислів?

Цей російський фразеологізм один з найвідоміших, але він має свою історію.

Перш за все вислів "свято место пусто не бывает" означає – коли якесь важливе місце, посада чи роль звільняється – воно не залишиться порожнім, хтось обов’язково його займе.

Історично цей вислів пов'язують з давніми вірування, зокрема уявленнями про місця сили. Такі місця завжди вважалися священними, там проводили обряди й ритуали, облаштовували капища чи будували храми. І навіть якщо храми руйнували, незабаром на його місці з’являлася нова культова споруда, яка нехай і належала іншій вірі.

Дослідники стверджують, що вираз виник, як аналог до давньогрецького афоризму Аристотеля "природа не терпить порожнечі". Який став поширеним завдяки французькому письменнику Франсуа Рабле, який використав її у своєму творі "Гаргантюа" ще у 1535 році.

Які українські відповідники до виразу?

Цікаво, що це один з небагатьох висловів, який можна використовувати у дослівному перекладі – "святе місце порожнє не буде". Однак, це не означає, що в українській мові немає відповідників. Саме українські варіанти відображають бачення та спостереження народу на цю ситуацію. І ви можете обрати свій варіант:

Шлях не гуляє

Аби люди, а піп завжди там буде

Коли і попа біс візьме – знайдеться інший

На те й піп, щоб місце не гуляло

Не встиг відійти – вже інший стоїть

Який відповідник українською: дивіться відео

А ось вам приклади у яких випадках можна використати відповідники:

"Ну звільнився він – і що? Святе місце порожнє не буде!"

"Та не переживай, на весіллі точно буде кому танцювати – аби люди, а піп завжди там буде".

"Поки ти там чай допиваєш, ми вже виїхали – шлях не гуляє, брате".

Говоріть українською яскраво і цікаво!