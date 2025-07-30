Чи має прямий переклад вислів "свято мєсто пусто нє биваєт" та які його відповідники в українській, розповідає мовознавиця Ольга Лещеменко, пише 24 Канал.
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Що означає відомий вислів?
Цей російський фразеологізм один з найвідоміших, але він має свою історію.
Перш за все вислів "свято место пусто не бывает" означає – коли якесь важливе місце, посада чи роль звільняється – воно не залишиться порожнім, хтось обов’язково його займе.
Історично цей вислів пов'язують з давніми вірування, зокрема уявленнями про місця сили. Такі місця завжди вважалися священними, там проводили обряди й ритуали, облаштовували капища чи будували храми. І навіть якщо храми руйнували, незабаром на його місці з’являлася нова культова споруда, яка нехай і належала іншій вірі.
Дослідники стверджують, що вираз виник, як аналог до давньогрецького афоризму Аристотеля "природа не терпить порожнечі". Який став поширеним завдяки французькому письменнику Франсуа Рабле, який використав її у своєму творі "Гаргантюа" ще у 1535 році.
Які українські відповідники до виразу?
Цікаво, що це один з небагатьох висловів, який можна використовувати у дослівному перекладі – "святе місце порожнє не буде". Однак, це не означає, що в українській мові немає відповідників. Саме українські варіанти відображають бачення та спостереження народу на цю ситуацію. І ви можете обрати свій варіант:
- Шлях не гуляє
- Аби люди, а піп завжди там буде
- Коли і попа біс візьме – знайдеться інший
- На те й піп, щоб місце не гуляло
- Не встиг відійти – вже інший стоїть
Який відповідник українською: дивіться відео
А ось вам приклади у яких випадках можна використати відповідники:
- "Ну звільнився він – і що? Святе місце порожнє не буде!"
- "Та не переживай, на весіллі точно буде кому танцювати – аби люди, а піп завжди там буде".
- "Поки ти там чай допиваєш, ми вже виїхали – шлях не гуляє, брате".
Говоріть українською яскраво і цікаво!