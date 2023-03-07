Що нам залишив Тарас Шевченко: 6 послань українцям у часи війни

Український видатний поет та митець Тарас Шевченко залишив нам кілька кілька важливих послань, які чудово підходять в часи війни. Вони можуть надихнути нас на ще лютішу боротьбу проти Росії.

9 березня в Україні відзначають день народження Тараса Шевченка. З цієї нагоди 24 Канал вирішив нагадати, що Шевченко – це справжній патріот та герой нації.

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Послання українським переселенцям

Тарас Шевченко, як і вимушені переселенці, дуже тужив за Україною, його серце залишалося з батьківщиною під час кожного заслання. Для Шевченка дім та рідне село були сакральним місцем щастя і спокою. Тому так багато його творів просякнуті болючим смутком за рідним краєм.

З його творів видно, що український поет справді дуже сумував за Україною. Адже його життя було пов'язане з численними випробуваннями, зокрема з його засланням у Сибір, де він перебував понад 10 років.

Протягом цього часу Шевченко переживав велику тугу за своєю батьківщиною. Він багато писав про Україну, її красу, історію та традиції. Його поезії були повні прекрасних описів української природи та культури, але в той же час вони відображали його біль за те, що Україна страждає під владою інших держав.

Ось кілька цитат з творів Тараса Шевченка, які свідчать про його сум за Україною:

"Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра…"

"Наша дума, наша пісня не вмре, не загине… От де, люде, наша слава. Слава України!"

"Холоне серце, як згадаю, що не в Україні поховають, що не в Украйні буду жить, людей і Господа любить".

"Я так її, я так люблю мою Україну убогу, що проклену святого Бога, за неї душу погублю!"

"Свою Україну любіть. Любіть її…Во врем’я люте. В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть".

Ці слова свідчать про те, що Тарас Шевченко дійсно сумував за Україною, а також прагнув, щоб український народ мав свободу та незалежність.

Послання дітям

Якби Шевченко був нашим сучасником, то міг би "продавати" курси із самонавчання. Адже попри те, що в нього фактично не було можливостей, Тарас все одно багато навчався, і багато чому самостійно. Спершу вчився малювати ікони та олійні картини, постійно шукаючи собі наставників.

Кобзар позаздрив би нашій можливості щось погуглити, адже йому доводилось знаходити освічених людей та розпитувати все важливе у них.

Тож, помітно, що Шевченко здобув значну кількість знань та навичок, що допомогли йому стати одним з найвідоміших поетів та художників України. Навіть після заслання в Сибір він продовжував вчитися самостійно, вивчаючи мови, літературу, історію та філософію.

Послання воїнам

З його харизмою та прагненням волі, Шевченко б "запалював" ще в часи Революції Гідності. Адже він був відомий саме боротьбою за визволення українського народу.

Крім того, його цитати підтримували наших воїнів з першого дня війни. Кобзар так міг би написати про воїнів ЗСУ: "Огонь запеклих не пече".

І якби Шевченко жив сьогодні, то немає сумніву, що він був би на передовій. І у запеклих боях не було б часу для журби, лише радість за кожен звільнений лан широкополий.

Цікаво, що навіть президент Володимир Зеленський у одному зі звернень пригадав уривок із вірша Тараса Шевченка:

"І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люди на землі".

Послання українським учителям

Шевченко завжди прагнув розвитку української культури та національної ідентичності. Він вважав, що наш народ та наше слово мають окремий шлях.

Крім того, Кобзар був сміливим у своїх переконаннях та діях. За участь у Кирило-Мефодіївському братстві та підтримку української національної ідеї він отримав 10 років каторжних робіт.

Тож поет, як ніхто інший, міг би поспівчувати українським вчителям, які пройшли "фільтрації" та "підвали", бо відмовлялися навчати дітей за російською програмою.

Послання окупантам

Кобзар завжди негативно ставився до російської імперії та не боявся критикувати її царів у своїх творах. Поет гостро засуджував гноблення українців і сміливо говорив про недоброзичливців, що прийшли на нашу землю.

Тож, Шевченко "насипав" окупантам на 200 років уперед. Та й, звісно, навчив чорнобривих, з ким не варто кохатися.

Помітно, що у багатьох творах Шевченко описує росіян як жорстоких та безжалісних панів, які тероризують український народ. Чи не найбільше він критикував саме політику Росії щодо України. У його поезіях можна зустріти слова про "москалів".

Нагадаємо, що український народ створив особливий "Заповіт" для росіян, в рядках якого звучить, що наша земля стане для них могилою. Більше – читайте у статті.

І мертвим, і живим…

Гріх не вірити словам українського пророка. Якщо ми будемо боротися, вчитися, та любити Україну не тільки коли «время люте», а й щодня, то на нашій землі не буде ворогів. Це послання для всіх українців про те що нам треба продовжувати боротьбу.

Ми теж маємо невеличке"Ми сьогодні об’єдналися, Тарасе. Об’єдналися так, як ніколи досі: хтось захищає нашу країну зі зброєю в руках, хтось веде інформаційну війну, хтось дбає про біженців, хтось переказує гроші, хтось евакуює та рятує з-під завалів. Тож тримаймося й далі, щоб разом побачити нашу перемогу. Усе буде Україна!"