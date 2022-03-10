Автором "Заповіту росіянам" є Тарас Боровок у співпраці з Сухопутними військами ЗСУ.

До теми Під Києвом ЗСУ розбили й спалили вщент російську колону: переможні фото та відео

У словах пісні "Заповіту росіян" йдеться про те, що "усе культурне і живе вас переживе ,а вам – на смітниках перегнивати".

Неймовірні слова із "Заповіту для росіян" на мотив Тараса Шевченка:

Горіть прокляті москалі – в повітрі, морі, на землі,

як варіант – ставайте і тікайте.

Я заповітом підкріпив, що кожен злую кров пролив,

хто землю українську потурбує.

У ЗСУ створили особливий "Заповіт росіянам": відео



До слова, Збройні сили України вже 15 днів героїчно дають відсіч російським окупантам. Ворог зазнає втрат та знизив темпи наступу. Також особовий склад російських загарбників деморалізований. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

А це вже цікаво – пропагандист Соловйов почав визнавати поразку: