Автором "Завещания россиянам" является Тарас Боровок в сотрудничестве с Сухопутными войсками ВСУ.

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В словах песни "Завещания русских "говорится о том, что "все культурное и живое вас переживет, а вам – на помойках перегнивать".

Невероятные слова из "Завещания для россиян" на мотив Тараса Шевченко:

Горіть прокляті москалі – в повітрі, морі, на землі,

як варіант – ставайте і тікайте.

Я заповітом підкріпив, що кожен злую кров пролив,

хто землю українську потурбує.

В ВСУ создали особое "Завещание россиянам": видео

К слову, Вооруженные силы Украины уже 15 дней героически дают отпор российским оккупантам. Враг несет потери и снизил темпы наступления. Также личный состав российских захватчиков деморализован. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке.

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