Натомість у час популяризації всього українського варто вдосконалювати свій лексичний запас. Від окремих слів нашої мови ви будете у захваті.

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Які оригінальні слова має знати кожен українець

навколішки

Синонімом до фрази "на коліна", але звучить вельми цікавіше.

краля

Такий комплімент ви можете зробити красивій жінці. При цьому не варто надавати цьому слову вульгарного значення.

лебідонька

Так у давнину українські чоловіки називали свою кохану жінку. Зараз це слово також варто взяти на озброєння і забути про "зайчиків" і "котиків".

обопільно

Це слово можна вживати у значенні "за взаємною згодою" чи "взаємно".

цмулити

Значення цього оригінального слова – пити з насолодою. Також його можна вживати у значенні "курити".

млосний

Цим словом можна назвати людину чи річ, яка навіює смуток. Також можна вживати у значенні "задушливий", якщо говорите про погоду.

пройдисвіт

Таким словом можна назвати неприємну вам людину, яка ще й хитрує.

примара

​Примарою можна назвати не лише привида, але й помилкове враження. Також можете порівняти з примарою людину, яка має поганий вигляд.

майоріти

​Майоріти може наш синьо-жовтий стяг на звільненій від російських окупантів території.

зоріти

​Це слово вживають у значенні "сяяти" і навіть для опису настрою чи зовнішності людей.

Як українська мова стала зброєю, символом спротиву та лінією оборони у час повномасштабної війни з Росією, а також, як важливо підтримувати це мовне багаття завжди і всюди, читайте у статті.