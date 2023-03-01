Во время популяризации всего украинского стоит усовершенствовать свой лексический запас. От отдельных слов нашего языка вы будете в восторге.

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Какие оригинальные слова должен знать каждый украинец

навколішки

Синоним к фразе "на колени", но звучит очень интересно.

краля

Такой комплимент вы можете совершить красивой женщине. При этом не следует придавать этому слову пошлое значение.

лебідонька

Так в древности украинские мужчины называли свою любимую женщину. Сейчас это слово также стоит взять на вооружение и забыть о "зайчиках" и "котиках".

обопільно

Это слово можно употреблять в значении "по взаимному согласию" или "взаимно".

цмулити

Значение этого оригинального слова – пить с удовольствием. Также его можно употреблять в значении "курить".

млосний

Этим словом можно назвать человека или вещь, которая внушает уныние. Также можно употреблять в значении "удушающий", если говорите о погоде.

пройдисвіт

Таким словом можно назвать неприятного вам человека, который еще и хитрит.

примара

​ Призраком можно назвать не только привидение, но и ошибочное впечатление. Также можете сравнить с призраком человека, который выглядит плохо.

майоріти

​ Майориты может наш сине-желтый флаг на освобожденной от российских оккупантов территории.

зоріти

​ Это слово употребляют в значении "сиять" и даже для описания настроения или облика людей.

Как украинский язык стал оружием, символом сопротивления и линией обороны во время полномасштабной войны с Россией, а также, как важно поддерживать этот языковой костер всегда и везде, читайте в статье.