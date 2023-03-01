Во время популяризации всего украинского стоит усовершенствовать свой лексический запас. От отдельных слов нашего языка вы будете в восторге.
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Какие оригинальные слова должен знать каждый украинец
- навколішки
Синоним к фразе "на колени", но звучит очень интересно.
- краля
Такой комплимент вы можете совершить красивой женщине. При этом не следует придавать этому слову пошлое значение.
- лебідонька
Так в древности украинские мужчины называли свою любимую женщину. Сейчас это слово также стоит взять на вооружение и забыть о "зайчиках" и "котиках".
- обопільно
Это слово можно употреблять в значении "по взаимному согласию" или "взаимно".
- цмулити
Значение этого оригинального слова – пить с удовольствием. Также его можно употреблять в значении "курить".
- млосний
Этим словом можно назвать человека или вещь, которая внушает уныние. Также можно употреблять в значении "удушающий", если говорите о погоде.
- пройдисвіт
Таким словом можно назвать неприятного вам человека, который еще и хитрит.
- примара
Призраком можно назвать не только привидение, но и ошибочное впечатление. Также можете сравнить с призраком человека, который выглядит плохо.
- майоріти
Майориты может наш сине-желтый флаг на освобожденной от российских оккупантов территории.
- зоріти
Это слово употребляют в значении "сиять" и даже для описания настроения или облика людей.