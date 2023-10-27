Бганка, пилюга, левада: чарівні слова з тексту Радіодиктанту-2023, які ви могли не знати

Мільйони українців долучилися до написання Радіодиктанту національної єдності 2023. Він цьогоріч уперше відбувався саме 27 жовтня.

Після написання краяни ділилися щемливими світлинами та відео. Також почали дискусію щодо окремих не всім знайомих слів. Які слова з тексту Радіодиктанту "Дороги України" ви могли не знати і що вони означають, розповідає Освіта 24.

Дивіться також Як українці писали Радіодиктант – 2023 і чому жартують: щемливі фото та відео

Які слова з тексту Радіодиктанту – 2023 ви могли не знати

Так, чимало українців слово "обіч" сприйняли за назву села. Але це не так.

Тож пропонуємо вам найцікавіші слова з тексту Радіодиктанту – 2023, які ви могли не знати, та розтлумачуємо їхнє значення.

Обіч – поруч, поряд;

– поруч, поряд; бганка – зморшка або складка на чомусь;

– зморшка або складка на чомусь; пилюга – густий пил;

– густий пил; видолинки – невеликі й неглибокі улоговини;

– невеликі й неглибокі улоговини; левада – присадибна ділянка землі з сінокосом, городом чи садом;

– присадибна ділянка землі з сінокосом, городом чи садом; рілля – виоране поле;

– виоране поле; порається – поратися – виконувати хатню роботу, займатися господарськими справами; працювати в полі; лаголити машини;

– поратися – виконувати хатню роботу, займатися господарськими справами; працювати в полі; лаголити машини; потічок – потік – струмок;

– потік – струмок; щемкіший – (від щемкий) – синонім до "щемливий" – який щемить;

– (від щемкий) – синонім до "щемливий" – який щемить; мліють – мліти – бути у стані млості; знемагати від болю, глибоких переживань;

– мліти – бути у стані млості; знемагати від болю, глибоких переживань; збіжжя – послини та зерно хлібних злаків;

– послини та зерно хлібних злаків; посадка – у тексті вжито у значенні "ділянка, на якій посаджено дерева";

– у тексті вжито у значенні "ділянка, на якій посаджено дерева"; кам'янички – (від кам'яниця) – кам'яні будівлі; муровані будинки.

Дивіться також В Україні провели Радіодиктант національної єдності – 2023: відеотрансляція

Що відомо про Радіодиктант – 2023