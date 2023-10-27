Бганка, пилюга, левада: чарівні слова з тексту Радіодиктанту-2023, які ви могли не знати
27 жовтня 2023, 17:16Читать новость на русском
Мільйони українців долучилися до написання Радіодиктанту національної єдності 2023. Він цьогоріч уперше відбувався саме 27 жовтня.
Після написання краяни ділилися щемливими світлинами та відео. Також почали дискусію щодо окремих не всім знайомих слів. Які слова з тексту Радіодиктанту "Дороги України" ви могли не знати і що вони означають, розповідає Освіта 24.
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Які слова з тексту Радіодиктанту – 2023 ви могли не знати
Так, чимало українців слово "обіч" сприйняли за назву села. Але це не так.
Тож пропонуємо вам найцікавіші слова з тексту Радіодиктанту – 2023, які ви могли не знати, та розтлумачуємо їхнє значення.
- Обіч – поруч, поряд;
- бганка – зморшка або складка на чомусь;
- пилюга – густий пил;
- видолинки – невеликі й неглибокі улоговини;
- левада – присадибна ділянка землі з сінокосом, городом чи садом;
- рілля – виоране поле;
- порається – поратися – виконувати хатню роботу, займатися господарськими справами; працювати в полі; лаголити машини;
- потічок – потік – струмок;
- щемкіший – (від щемкий) – синонім до "щемливий" – який щемить;
- мліють – мліти – бути у стані млості; знемагати від болю, глибоких переживань;
- збіжжя – послини та зерно хлібних злаків;
- посадка – у тексті вжито у значенні "ділянка, на якій посаджено дерева";
- кам'янички – (від кам'яниця) – кам'яні будівлі; муровані будинки.
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Що відомо про Радіодиктант – 2023
- Цього року Радіодиктант відбувався вперше 27 жовтня, а не 9 листопада, у День української писемності та мови через зміну календаря.
- Текст "Дороги України" написала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко.
- Читав його актор театру та кіно Олексій Гнатковський, відомий за роллю Івана Довбуша у фільмі "Довбуш".
- Українці писали Радіодиктант у цьому році у різних місцях: удома, на роботі, у школі, на фронті, в укритті, на березі річки, за кордоном.
- Текст Радіодиктанту оприлюднять 30 жовтня об 11:00 на сайті Українського радіо та Суспільного Культура.