Які теми і завдання з математики будуть на НМТ-2023

22 травня 2023, 14:40
Читать новость на русском

Джерело:

УЦОЯО

У 2023 році математику включили до переліку обов'язкових предметів на НМТ. Під час тестування абітурієнти зможуть користуватися довідковими матеріалами – формулами.

Блок НМТ з математики може містити завдання профільного рівня. Які теми та завдання будуть у блоці, читайте далі. 

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Які теми з математики будуть на НМТ-2023

Зміст завдань з математики відповідатиме чинній програмі ЗНО з математики. Ця програма охоплює всі теми з алгебри й геометрії, які були у шкільному курсі. А саме:

  • числа і вирази;
  • рівняння, нерівності і їх системи;
  • функції;
  • ймовірність випадкової події, вибіркові характеристики (середнє значення), аналіз діаграм та графіків;
  • планіметрія;
  • стереометрія.

  Які завдання будуть у блоці НМТ з математики

Усього в блоці НМТ з математики буде 20 завдань, з-поміж яких:

  • 14 завдань з вибором однієї правильної відповіді з п'яти запропонованих варіантів;
  • 4 завдання на встановлення відповідності (потрібно встановити по 3 "логічні пари");
  • 2 завдання відкритої форми з короткою відповіддю (неструктуровані завдання).


Теми з математики на НМТ-2023 / УЦОЯО

Дивіться також В УЦОЯО зробили важливу заяву про завдання на НМТ-2023

Вступна кампанія – 2023: коротко

  • НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
  • У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.
  • Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
  • Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.
Автор: Марія Волошин