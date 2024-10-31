Вважали неможливим: студентки зі США знайшли 10 доведень теореми Піфагора

Дві студентки, Не'Кія Джексон і Кальсеа Джонсон з Луїзіани, у 2022 році придумали "неможливий" доказ теореми Піфагора. Згодом знайшли ще 9 її рішень.

Вони довели твердження за допомогою тригонометрії, не вдаючись до кругових міркувань. Результат пройшов рецензування вченими, інформує Live Science.

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Студентки зі США знайшли 10 доведень теореми Піфагора

Загалом молодим математикиням вдалося отримати 10 доведень теореми Піфагора.

Джексон і Джонсон – третя і четверта у списку тих, які довели теорему Піфагора за допомогою тригонометрії, без кругових міркувань. Відомо, що двоє попередніх були професійними математиками. Кругове міркування – це коли міркування починають із того, чим планують закінчити.

Тепер дослідники можуть відкрити "велику колекцію нових доказів теореми Піфагора", запевняють молоді математикині.

Джексон та Джонсон вдалося довести теорему, використовуючи результат тригонометрії, який називають Законом синусів, уникаючи кругових міркувань.



Студентки зі США знайшли 10 доведень теореми Піфагора / фото із соцмереж