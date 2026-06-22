Ніколи не кажіть "градусник": як правильно назвати цей прилад українською мовою

Коли хтось захворів, ми зазвичай чуємо: "Поміряй температуру градусником". Але чи справді цей прилад називається саме так?

Розберімося, як правильно називати прилад для вимірювання температури українською мовою, з посиланням на пояснення ресурсу "Горох".

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Градусник чи термометр – як правильно українською?

Часом звичне слово може виявитися не таким уже й однозначним. Наприклад, прилад для вимірювання температури більшість із нас називає "градусником".

Проте в медичних довідниках, інструкціях та словниках значно частіше трапляється інша назва – "термометр". Чи є між ними різниця і яке слово доречніше вживати?

Словники подають нам назву "термометр" як літературну. Саме так називають прилад для вимірювання температури в медицині, побуті, техніці чи науці.

Слово "термометр" походить із грецької мови: therme означає "тепло", а metreo – "вимірюю". Тобто буквально термометр – це "прилад для вимірювання тепла".

Натомість слово "градусник" утворене від слова "градус", яке як одиниця вимірювання теж є у словниках. Але у назві приладу вважається ненормативним і прийшло до української мови під впливом російського "градусник". У словниках воно зазвичай подається як розмовне або те саме, що термометр.

Цікаво! Градуси вимірює не лише термометр. У градусах визначають також кути, географічні координати, міцність напоїв тощо. Тому слово градусник не дуже точно передає призначення приладу.

Отже, в нормативній українській мові варто казати термометр:

медичний термометр ,

електронний термометр ,

кімнатний термометр.

Як обрати термометр: дивіться відео

Але тепер ви знаєте походження слова, тож якщо збираєтеся міряти температуру, шукайте не градусник, а – термометр.