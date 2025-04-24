Ректорка університету Каразіна будує віллу у Харкові, – декларація

Ректорка Харківського національного університету імені Каразіна Тетяна Кагановська будує віллу в Харкові. Також має каблучки з діамантами і годинник відомої швейцарської марки Rolex.

Такі дані вона вказала у декларації, передають Українськi Новини.

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Тетяна Кагановська будує віллу у Харкові

Так, ректорка харківського вишу вказала у декларації, що будує житловий будинок загальною площею 850 квадратних метрів у Харкові. Будівництво триває з 2021 року.



Дані з декларації ректорки / скриншот

Також вона вказала, що має декілька коштовних наручних годинників. Серед них Rolex. Крім того, у неї є ювелірні набори: сережки, кулони та каблучки з діамантами.



Дані з декларації ректорки / скриншот

За минулий рік ректорка заробила близько 1 мільйона гривень. Її чоловік – підприємець, заробив понад 5 мільйонів гривень.

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Нагадаємо, що ректор Українського інституту розвитку фондового ринку Дмитро Леонов виявився доларовим мільйонером, хоча його офіційна зарплата становила торік лише 380 гривень на місяць.

Ми також писали про те, що ректорка НУ "Львівська політехніка" Наталія Шаховська отримала майже 2,2 мільйона гривень стипендії у Британській академії за 2024 рік.