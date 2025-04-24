Такие данные она указала в декларации, передают Українські Новини.

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Татьяна Кагановская строит виллу в Харькове

Так, ректор харьковского вуза указала в декларации, что строит жилой дом общей площадью 850 квадратных метров в Харькове. Строительство продолжается с 2021 года.



Данные из декларации ректора / скриншот

Также она указала, что имеет несколько ценных наручных часов. Среди них Rolex. Кроме того, у нее есть ювелирные наборы: серьги, кулоны и кольца с бриллиантами.



Данные из декларации ректора / скриншот

За прошлый год ректор заработала около 1 миллиона гривен. Ее муж – предприниматель, заработал более 5 миллионов гривен.

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Напомним, что ректор Украинского института развития фондового рынка Дмитрий Леонов оказался долларовым миллионером, хотя его официальная зарплата составляла в прошлом году лишь 380 гривен в месяц.

Мы также писали о том, что ректор НУ "Львовская политехника" Наталья Шаховская получила почти 2,2 миллиона гривен стипендии в Британской академии за 2024 год.